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Суд арештував квартиру, авто та гараж керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

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Кирило Вишинський
Кирило Вишинський / Фото із соцмереж

Херсонський міський суд арештував майно головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Арештовано квартиру, два автомобілі та гараж Вишинського.

Про це повідомила прес-секретарка прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, передає "Інтерфакс-Україна".

Херсонський міськсуд наклав арешт на квартиру, два автомобілі та майно, вилучене під час санкціонованих обшуків,
– зазначила Тихончик.

Зазначається, що арешту підлягає квартира площею 71,6 квадратних метра, автомобілі "Mitsubishi" та "Ssang Yong" та гараж-елінг площею 67,9 квадратних метра.

Саме у цій квартирі у квітні 2018 року правоохоронці провели обшук та виявили свідоцтва про реєстрацію автівок.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу. 

Вишинський перебуватиме під вартою до 13 вересня.

Теги: Новини України Новини Росії Кирило Вишинський
Джерело: 24 Канал
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