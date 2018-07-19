Суд арештував квартиру, авто та гараж керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

Херсонський міський суд арештував майно головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Арештовано квартиру, два автомобілі та гараж Вишинського.

Про це повідомила прес-секретарка прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, передає "Інтерфакс-Україна".

Херсонський міськсуд наклав арешт на квартиру, два автомобілі та майно, вилучене під час санкціонованих обшуків,

– зазначила Тихончик.

Зазначається, що арешту підлягає квартира площею 71,6 квадратних метра, автомобілі "Mitsubishi" та "Ssang Yong" та гараж-елінг площею 67,9 квадратних метра.

Саме у цій квартирі у квітні 2018 року правоохоронці провели обшук та виявили свідоцтва про реєстрацію автівок.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.



Вишинський перебуватиме під вартою до 13 вересня.