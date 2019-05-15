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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Суд лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей Козьякова

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      Глава Высшей квалификационной комиссии судей Козьяков потерял свои полномочия
      Глава Высшей квалификационной комиссии судей Козьяков потерял свои полномочия / Zib.com.ua

      Окружной админсуд Киева запретил Сергею Козьякову исполнять полномочия главы Высшей квалификационной комиссии судей. Суд также лишил полномочий его заместителя Станислава Щотку.

      Такое решение суд принял, чтобы обеспечить иск от Сергея Остапца и Александра Кротюка. Так, суд обязал главу ВККС немедленно принять распоряжение о включении Остапца в состав ВККС. Это распоряжение должно быть принято в связи с прекращением полномочий члена ВККС Щотки.

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      В суде уточнили, что основанием для принятия таких решений было в том числе и установление обстоятельств окончания срока полномочий Козьякова и Щотки как членов ВККС.

      10 мая стало известно, что почти все судьи Окружного админсуда Киева не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели. Среди тех, кто не явился, были председатель суда Павел Вовк и судьи, которые признали незаконной национализацию "Приватбанка".

      В ВККС на это ответили, что не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена, а именно 21 мая.

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      Теги: Новости Украины Судьи
      Источник: 24 канал
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