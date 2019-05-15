17:00
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Суд позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова

      240 Читать новость на русском
      Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьяков втратив свої повноваження
      Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьяков втратив свої повноваження / Zib.com.ua

      Окружний адмінсуд Києва заборонив Сергію Козьякову виконувати повноваження голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Суд також позбавив повноважень його заступника Станіслава Щотку.

      Таке рішення суд ухвалив, щоб забезпечити позов від Сергія Остапця та Олександра Кротюка. Так, суд зобов’язав голову ВККС негайно прийняти розпорядження про включення Остапця до складу ВККС. Це розпорядження має бути ухвалене у зв'язку з припиненням повноважень члена ВККС Щотки.

      Читайте також: 34 судді не прийшли на кваліфікаційне оцінювання: усі захворіли в один день

      У суді уточнили, що підставою для ухвалення таких рішень було, в тому числі, встановлення обставин закінчення строку повноважень Козьякова та Щотки як членів ВККС.

      10 травня стало відомо, що майже всі судді Окружного адмінсуду Києва не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли. Серед тих, хто не з’явився, були голова суду Павло Вовк та судді, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку".

      У ВККС на це відповіли, що не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки. Тому така причина є поважною і для цих суддів призначено новий день складання іспиту, а саме 21 травня.

      blog_ava
      "Гра престолів" 8 сезон 6 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду
      сьогодні
      9113
      Теги: Новини України Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 16
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 30
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 207
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1153
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 412
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук