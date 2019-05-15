Суд позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова

Окружний адмінсуд Києва заборонив Сергію Козьякову виконувати повноваження голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Суд також позбавив повноважень його заступника Станіслава Щотку.

Таке рішення суд ухвалив, щоб забезпечити позов від Сергія Остапця та Олександра Кротюка. Так, суд зобов’язав голову ВККС негайно прийняти розпорядження про включення Остапця до складу ВККС. Це розпорядження має бути ухвалене у зв'язку з припиненням повноважень члена ВККС Щотки.

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У суді уточнили, що підставою для ухвалення таких рішень було, в тому числі, встановлення обставин закінчення строку повноважень Козьякова та Щотки як членів ВККС.

10 травня стало відомо, що майже всі судді Окружного адмінсуду Києва не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли. Серед тих, хто не з’явився, були голова суду Павло Вовк та судді, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку".

У ВККС на це відповіли, що не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки. Тому така причина є поважною і для цих суддів призначено новий день складання іспиту, а саме 21 травня.