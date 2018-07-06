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Суд Литвы оправдал госслужащего, которого обвиняли в разжигаемые ненависти к русским

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Суд Литвы оправдал госслужащего
Суд Литвы оправдал госслужащего / Фото из открытых источников

В Литве участковый суд Вильнюса оправдал старшего специалиста отдела общественного порядка городского самоуправления Дарюса Келу, которого обвиняли в "разжигании ненависти к русскому народу".

Об этом сообщает Delfi.

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Отмечается, что речь идет о комментарии в соцсетях. В он писал, что Россия является "врагом Литвы и всего мира, страной бедности, голода и неудачников, которая будет уничтожена".

В другом комментарии про русских террористов на Донбассе Кела выражал свою радость от того, что были убиты "кацапов", поскольку они сами убивали тысячи людей.

Судья, основываясь на выводах специалистов о том, что основная часть комментариев была направлена не против российского народа, а лишь его части - военных, которые совершают преступные действия, признал его невиновным.

"В публичном пространстве все признали, что РФ оккупировала и аннексировала территорию другого, Украинского государства - Крымский полуостров, организовала и принимала участие в вооруженном конфликте на территории Восточной Украины, за что против нее применяются политические и экономические санкции", – говорится в постановлении суда.

Теги: Судьи Литва
Источник: 24 Канал
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