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Суд Литви виправдав держслужбовця, якого звинувачували у розпалювані ненависті до росіян

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Суд Литви виправдав держслужбовця
Суд Литви виправдав держслужбовця / Фото з вільних джерел

У Литві дільничний суд Вільнюса виправдав старшого фахівця відділу громадського порядку міського самоврядування Дарюса Келу, якого звинувачували у "розпалюванні ненависті до російського народу".

Про це повідомляє Delfi.

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Зазначається, що мова йде про коментарі в соцмережах. В він писав, що Росія є "ворогом Литви і всього світу, країною бідності, голоду і невдах, яка буде знищена".

В іншому коментарі про російських терористів на Донбасі Келу висловлював свою радість від того, що було вбито "кацапів", оскільки вони самі вбивали тисячі людей.

Суддя ґрунтуючись на висновках фахівців про те, що основна частина коментарів була спрямована не проти російського народу, а лише його частини - військових, які вчиняють злочинні дії, визнав його невинним.

"У публічному просторі всі визнали, що РФ окупувала і анексувала територію іншої, Української держави - Кримський півострів, організувала і брала участь у збройному конфлікті на території Східної України, за що проти неї застосовуються політичні та економічні санкції", – йдеться у постанові суду.

Теги: Литва Судді
Джерело: 24 Канал
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