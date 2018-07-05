Генерал пояснив, як Україна має протистояти інформаційній агресії Кремля

Присвоївши імена українських міст російським військовим частинам і полкам, президент Росії Володимир Путін хоче показати, що Кремль хоче взяти участь у вирішенні війни на Донбасі, яку він називає громадянською. Натомість Україна повинна протистояти цьому, культивуючи традиції козацької доби, і вже багато у цьому напрямку було зроблено.

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, передає "Обозреватель".

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На його думку, рішення Володимира Путіна присвоїти частинам російської армії українські найменування є елементом інформаційної агресії Кремля.

"Питання полягає в тому, коли він це робить і як. З огляду на те, що Росія хоче взяти участь у вирішенні українського конфлікту, який вони називають внутрішнім, а насправді є гібридною війною Росії проти України, вони маркують назви гвардійських частин, присвоюють їм назви українських, білоруських, польських і німецьких міст. Тобто людина, яка хоче розібратися в ситуації, вона бачить, куди направлено ​​ідеологію та пропаганду збройних сил РФ", – підкреслює військовий.

За його словами, Україна повинна протистояти цьому, культивуючи традиції козацької доби.

"Важливою частиною гібридної війни є інформаційна складова. Вона почалася ще до 2014 року, і ми бачимо її наслідки. Мені прикро, що одна з російських танкових частин має назву ніжинської. Я народився в Ніжині, він славиться козацькими традиціями, там стояв козацький полк, і ось так нахабно вони використовують в той час, коли самі ведуть війну. Це дуже показово та потрібно протистояти цьому", – наголошує генерал-лейтенант запасу.

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Водночас екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ зауважив, що величезна робота в цьому напрямку вже зробило керівництво ЗСУ.

"Питання стоїть не тільки в цьому законі (про декомунізацію – 24 канал), але й тому, що у нас є своя ідеологія, свої історичні традиції, козацькі традиції, і ми їх реалізовуємо. Причім, ми реалізували їх раніше, ніж це зробив Путін в липні 2018 року. Нові бригади, старі українські бригади отримали відповідні назви. Наприклад, короля Галицького тощо", – констатував Романенко.

Нагадаємо, 3 липня Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.