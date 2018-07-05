08:44
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Генерал пояснив, як Україна має протистояти інформаційній агресії Кремля

978 Читать новость на русском
Рішення Путіна присвоїти частинам російської армії українські найменування є елементом інформаційної агресії Кремля, – Романенко
Рішення Путіна присвоїти частинам російської армії українські найменування є елементом інформаційної агресії Кремля, – Романенко / Соцмережі

Присвоївши імена українських міст російським військовим частинам і полкам, президент Росії Володимир Путін хоче показати, що Кремль хоче взяти участь у вирішенні війни на Донбасі, яку він називає громадянською. Натомість Україна повинна протистояти цьому, культивуючи традиції козацької доби, і вже багато у цьому напрямку було зроблено.

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, передає "Обозреватель".

Читайте також: Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны

На його думку, рішення Володимира Путіна присвоїти частинам російської армії українські найменування є елементом інформаційної агресії Кремля.

"Питання полягає в тому, коли він це робить і як. З огляду на те, що Росія хоче взяти участь у вирішенні українського конфлікту, який вони називають внутрішнім, а насправді є гібридною війною Росії проти України, вони маркують назви гвардійських частин, присвоюють їм назви українських, білоруських, польських і німецьких міст. Тобто людина, яка хоче розібратися в ситуації, вона бачить, куди направлено ​​ідеологію та пропаганду збройних сил РФ", – підкреслює військовий.

За його словами, Україна повинна протистояти цьому, культивуючи традиції козацької доби.

"Важливою частиною гібридної війни є інформаційна складова. Вона почалася ще до 2014 року, і ми бачимо її наслідки. Мені прикро, що одна з російських танкових частин має назву ніжинської. Я народився в Ніжині, він славиться козацькими традиціями, там стояв козацький полк, і ось так нахабно вони використовують в той час, коли самі ведуть війну. Це дуже показово та потрібно протистояти цьому", – наголошує генерал-лейтенант запасу.

Читайте також: Українські назви для полків армії Росії: експерт озвучив мету Путіна

Водночас екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ зауважив, що величезна робота в цьому напрямку вже зробило керівництво ЗСУ.

"Питання стоїть не тільки в цьому законі (про декомунізацію – 24 канал), але й тому, що у нас є своя ідеологія, свої історичні традиції, козацькі традиції, і ми їх реалізовуємо. Причім, ми реалізували їх раніше, ніж це зробив Путін в липні 2018 року. Нові бригади, старі українські бригади отримали відповідні назви. Наприклад, короля Галицького тощо", – констатував Романенко.

Нагадаємо, 3 липня Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Міністерство оборони України Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
сьогодні, 06:01 На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
Блог Медіа 3277
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
963
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 липня, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 719
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
4 липня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 444
Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
4 липня, 20:02 Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
3250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук