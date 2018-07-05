Генерал объяснил, как Украина должна противостоять информационной агрессии Кремля

Присвоив имена украинских городов российским военным частям и полкам, президент России Владимир Путин хочет показать, что Кремль хочет принять участие в решении войны на Донбассе, которую он называет гражданской. Зато Украина должна противостоять этому, культивируя традиции казачества, и уже много в этом направлении было сделано.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает "Обозреватель".

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По его мнению, решение Владимира Путина присвоить частям российской армии украинские наименования является элементом информационной агрессии Кремля.

"Вопрос в том, когда он это делает и как. Учитывая то, что Россия хочет принять участие в решении украинского конфликта, который они называют внутренним, а на самом деле является гибридной войной России против Украины, они маркируют названия гвардейских частей, придают им названия украинских, белорусских, польских и немецких городов. То есть человек, который хочет разобраться в ситуации, он видит, куда направлена идеология и пропаганда вооруженных сил РФ", – подчеркивает военный.

По его словам, Украина должна противостоять этому, культивируя традиции казачества.

"Важной частью гибридной войны является информационная составляющая. Она началась еще до 2014 года, и мы видим ее последствия. Мне жаль, что одна из российских танковых частей называется Нежинской. Я родился в Нежине, он славится казацкими традициями, там стоял казачий полк, и вот так нагло они используют в то время, когда сами ведут войну. Это очень показательно и нужно противостоять этому", – отмечает генерал-лейтенант запаса.

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В то же время экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил, что огромную работу в этом направлении уже сделало руководство ВСУ.

"Вопрос стоит не только в этом законе (о декоммунизации – 24 канал), но и потому, что у нас есть своя идеология, свои исторические традиции, казацкие традиции, и мы их реализуем. Причем, мы реализовали их раньше, чем это сделал Путин в июле 2018 года. Новые бригады, старые украинские бригады получили соответствующие названия. Например, короля Галицкого и т.д.", – констатировал Романенко.

Напомним, 3 июля Владимир Путин подписал указы, по которым полки и дивизии армии России получили имена Львова, Нежина, Житомира. Кроме украинских городов, использованы также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.