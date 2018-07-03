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Украинские названия для полков армии России: эксперт озвучил цели Путина

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Эксперт объяснил, для чего Путин дал частям армии РФ названия украинских городов
Эксперт объяснил, для чего Путин дал частям армии РФ названия украинских городов / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин своим решением о присвоении полкам и дивизиям армии РФ названий украинских городов своеобразно демонстрирует желание взять под свой контроль всю Украину.

Такое мнение высказал директор международных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Виталий Мартынюк, передает "Укринформ".

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Как известно, 3 июля Владимир Путин подписал указы, по которым полки и дивизии армии России получили имена Львова, Нежина, Житомира. Кроме украинских городов, использованы также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.

Это могло бы быть таким своеобразным косвенным сигналом того, что Россия хочет взять под контроль всю территорию Украины. Хотя это не означает, что завтра начнется широкомасштабная война. И это своего рода давление на Украину, размывание нашей идентичности. Таким образом, они хотят показать, что Украина – это ничто иное, как кусочек Советского союза, который случайно откололся,
– отметил эксперт.

Он добавил, что все объяснения России о том, что якобы эти названия были даны "с целью сохранения исторических воинских традиций и в память об участии этих частей в освобождении украинских городов во время Второй мировой войны", являются нелогичными и абсурдными.

"А почему тогда части не получили эти названия раньше? Обычно, военные части получали названия сразу после завершения Второй мировой войны, после определенного промежутка времени, когда они окончательно формировались, когда писалась их история. А что сейчас? Уже и Советского союза нет", – отметил Мартынюк.

Напомним, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко ранее заявлял, что присвоение президентом России Владимиром Путиным полкам и дивизиям армии РФ названий украинских городов свидетельствует об озвучивании претензий на земли других народов, к которым страна-агрессор не имеет отношения.

Теги: СССР История Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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