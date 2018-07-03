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Українські назви для полків армії Росії: експерт озвучив мету Путіна

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Експерт пояснив, для чого Путін дав частинам армії РФ назви українських міст
Експерт пояснив, для чого Путін дав частинам армії РФ назви українських міст / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін своїм рішенням про присвоєння полкам та дивізії армії РФ назв українських міст своєрідно демонструє бажання взяти під свій контроль усю Україну.

Таку думку висловив директор міжнародних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Віталій Мартинюк, передає "Укрінформ".

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Як відомо, 3 липня Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.

Це могло б бути таким своєрідним опосередкованим сигналом того, що Росія хоче взяти під контроль всю територію України. Хоча це не означає, що завтра почнеться широкомасштабна війна. І це своєрідний тиск на Україну, розмивання нашої ідентичності. Таким чином, вони хочуть показати, що Україна – це ніщо інше, як шматочок Радянського союзу, який випадково відколовся,
– зазначив експерт.

Він додав, що усі пояснення Росії про те, що нібито ці назви були надані "з метою збереження історичних військових традицій" та в пам’ять про участь цих частин у звільненні українських міст під час Другої світової війни, є нелогічними та абсурдними.

"А чому тоді частини не отримали ці назви раніше? Зазвичай, військові частини отримували назви одразу після завершення Другої світової війни, після певного проміжку часу, коли вони остаточно формувалися, коли виписувалася їх історія. А що зараз? Вже і Радянського союзу немає", – зауважив Мартинюк.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко раніше заявляв, що присвоєння президентом Росії Володимиром Путіним полкам та дивізії армії РФ назв українських міст свідчить про озвучування претензій на землі інших народів, до яких країна-агресор не має стосунку.

Теги: Новини України Новини Росії СРСР Історія Новини політики Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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