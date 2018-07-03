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"Входили у склад Росії": У Держдумі РФ нахабно "присвоїли" три міста України

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Жиріновський нахабно висловився про українські міста
Жиріновський нахабно висловився про українські міста / Фото з відкритих джерел

Українські міста, а саме Житомир, Львів і Ніжин, імена яких президент Росії Володимир Путін присвоїв частинам армії Росії, насправді є російськими.

Про це написав депутат нелегітимної Державної Думи, лідер російської партії ЛДПР Володимир Жиріновський в особистому Telegram-каналі.

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Як відомо, 3 липня Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.

Так, одіозний політик зазначив, що не розуміє, чому в Україні обурюються такому рішенню глави Кремля і вважає його історично справедливим.

"Хочу нагадати історію: серед зазначених міст немає жодного українського. Коли вони з'явилися, навіть такої назви "Україна" не існувало, не кажучи вже про державу. Всі ці міста входили до складу Росії, будувалися росіянами або підданими російського імператора, захищалися воїнами Росії в численних війнах. А Україна відповідальна хіба що за зубожіння жителів цих міст в останні десятиліття", – цинічно заявив Жиріновський.


Скріншот нахабного посту Жиріновського

Теги: Новини України Україна – Росія Історія Новини політики Володимир Жиріновський Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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