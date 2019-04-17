Суд Москвы оставил под арестом половину пленных украинских моряков

Суд в Москве продлил срок ареста 12 украинским пленным морякам. Они будут находиться под стражей до 24 июля. До конца дня должны продлить меру пресечения еще половине военнопленных украинцев.

Такой меры пресечения требовали следователи ФСБ России, поэтому суд удовлетворил их ходатайство. А еще сторона обвинения просила продлить арест, настаивая на необходимости получения результатов экспертиз.

Читайте также: Российские правозащитники признали украинских моряков военнопленными

Защитники моряков в свою очередь отмечали, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены. Кроме того, сторона защиты заявила, что захват моряков был фактом агрессии со стороны России.

Так, по состоянию на 17:00 меру пресечения продлили: Сергею Цыбизову, Андрею Оприско, Роману Мокряку, Евгению Семидоцкому, Богдану Головашу, Сергею Попову, Владимиру Терещенко, Андрею Шевченко, Вячеславу Зинченко, Денису Гриценко, Михаилу Власюку и Андрею Драчу.

Сами пленные моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме вопросов об имени, возрасте и звании. Украинцы отмечали, что в соответствии с третьей Женевской конвенцией, они являются военнопленными.

Отметим, что Андрей Шевченко принес в суд плакат с надписью для своей жены "Настя, поздравляю с днем рождения".



Украинский пленный моряк Андрей Шевченко с плакатом в зале суда// "Радио Свобода"

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.