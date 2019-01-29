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      Суд Москвы заочно арестовал лидера С14

      25 Читати новину українською
      Евгений Карась
      Евгений Карась

      Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера украинской националистической организации С14 Евгения Карася.

      Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря московского суда Юнону Цареву.

      Украинцу заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России). Речь идет о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

      Напомним, что 17 сентября 2016 года около 20 неизвестных забросали файерами и петардами посольство РФ в Киеве. Таким образом протестующие выразили свое недовольство проведением выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости Украины Новости России
      Источник: 24 Канал
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