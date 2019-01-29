Суд Москвы заочно арестовал лидера С14
Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера украинской националистической организации С14 Евгения Карася.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря московского суда Юнону Цареву.
Украинцу заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России). Речь идет о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
Напомним, что 17 сентября 2016 года около 20 неизвестных забросали файерами и петардами посольство РФ в Киеве. Таким образом протестующие выразили свое недовольство проведением выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.
Источник: 24 Канал
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