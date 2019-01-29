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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Суд Москви заочно заарештував лідера С14

      304 Читать новость на русском
      Євген Карась
      Євген Карась

      Басманний суд Москви заочно заарештував лідера української націоналістичної організації С14 Євгена Карася.

      Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-секретаря московського суду Юнону Царьову.

      Українцю заочно пред'явили обвинувачення за ч. 2 ст. 360 КК Росії (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом) і за ст. 329 КК (наруга над державним прапором Росії). Мова йде про напад на посольство Росії у Києві в 2016 році.

      Нагадаємо, що 17 вересня 2016 року близько 20 невідомих закидали фаєрами і петардами посольство РФ в Києві. Таким чином протестувальники висловили своє невдоволення проведенням виборів до Держдуми в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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