Суд Москви заочно заарештував лідера С14
Басманний суд Москви заочно заарештував лідера української націоналістичної організації С14 Євгена Карася.
Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-секретаря московського суду Юнону Царьову.
Українцю заочно пред'явили обвинувачення за ч. 2 ст. 360 КК Росії (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом) і за ст. 329 КК (наруга над державним прапором Росії). Мова йде про напад на посольство Росії у Києві в 2016 році.
Нагадаємо, що 17 вересня 2016 року близько 20 невідомих закидали фаєрами і петардами посольство РФ в Києві. Таким чином протестувальники висловили своє невдоволення проведенням виборів до Держдуми в окупованому Криму.
Джерело: 24 Канал
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