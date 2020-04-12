Суд не оштрафовал мужчину без маски из-за несовершенства закона: детали
На Буковине Кельменецкий районный суд не сумел оштрафовать мужчину за отсутствие маски в общественном месте. Дело в том, что в законе не указано, что он должен был самостоятельно приобрести или сшить маску.
Про це мовиться у відповідній постанові суду від 8 квітня. Адмінпротокол на чоловіка без маски склала поліція.
Дивіться також Конфлікт у Гідропарку Києва: як покарали спортсмена, що напав на журналістів
Опівдні 6 квітня цей чоловік перебував на зупинці громадського транспорту в селі Нагоряни Чернівецької області без захисної маски. У поліції вважають, що він порушив обмеження про запобігання поширенню коронавірусу.
Втім, чоловік пояснив: він не мав змоги придбати в селі маску чи виготовити її, тому був на зупинці без захисту на обличчі. За його словами, безкоштовно маску йому ніхто не пропонував. Він також додав, що шкодує та розкаюється у вчиненому.
Суд вирішив закрити справу через відсутність складу адмінправопорушення. За словами чоловіка, він був без маски через відсутність коштів на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.
Згідно з законом, фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється коштом державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, – коштом підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.
До теми Як суди запобігають поліцейському свавіллю у зв'язку з карантином: коментар адвоката
У матеріалах справи відсутні докази, які підтверджували б, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний купити чи пошити респіратор чи захисну маску. Також у справі відсутні докази, що держава йому профінансувала придбання та виготовлення маски і за таких умов він порушив заборону перебувати в громадських місцях без маски.
Відтак, суд резюмував, що згідно з Конституцією України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Читайте также
-
Граждан США эвакуируют из Украины спецрейсомсегодня , 11:50
-
Пасха на карантине и в условиях изоляции: как будут праздновать верующие в миресегодня , 07:20
-
Прогноз погоды на 12 апреля: в Вербное воскресенье в Украине будет тепло и солнечносегодня , 09:31
-
Повысит ли Укрзализныця цены после карантина: ответ Криклиясегодня , 12:27
-
Секреты мозга: как эффективно запоминать важноесегодня , 12:00
-
Зеленский и Шмыгаль поздравили с Пасхой украинских христиан западного обрядасегодня , 11:53