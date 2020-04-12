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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Суд не оштрафував чоловіка без маски через недосконалість закону: деталі

      - Читать новость на русском
      Чоловіка без маски не оштрафував суд / Ілюстративне фото / Getty images

      На Буковині Кельменецький районний суд не зумів оштрафувати чоловіка через відсутність маски у громадському місці. Річ у тім, що в законі не вказано, що він мав самостійно придбати або пошити маску.

      Про це мовиться у відповідній постанові суду від 8 квітня. Адмінпротокол на чоловіка без маски склала поліція.

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      Опівдні 6 квітня цей чоловік перебував на зупинці громадського транспорту в селі Нагоряни Чернівецької області без захисної маски. У поліції вважають, що він порушив обмеження про запобігання поширенню коронавірусу.

      Втім, чоловік пояснив: він не мав змоги придбати в селі маску чи виготовити її, тому був на зупинці без захисту на обличчі. За його словами, безкоштовно маску йому ніхто не пропонував. Він також додав, що шкодує та розкаюється у вчиненому.

      Суд вирішив закрити справу через відсутність складу адмінправопорушення. За словами чоловіка, він був без маски через відсутність коштів на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.

      Згідно з законом, фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється коштом державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, – коштом підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

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      У матеріалах справи відсутні докази, які підтверджували б, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний купити чи пошити респіратор чи захисну маску. Також у справі відсутні докази, що держава йому профінансувала придбання та виготовлення маски і за таких умов він порушив заборону перебувати в громадських місцях без маски.

      Відтак, суд резюмував, що згідно з Конституцією України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

      карантин коронавірус обмеження україна заборони
      Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини Чернівців Рішення суду
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