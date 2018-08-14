Суд обязал Геращенко удалить в Facebook пост о Саакашвили

Печерский суд Киева постановил признать недостоверной информацию народного депутата Антона Геращенко и удалить пост в Facebook о якобы организации Саакашвили проплаченной акции протеста под Верховной Радой в июле 2017 года.

Об этом информирует Hromadske.

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В постановлении Печерского суда говорится, что Антон Геращенко обязан удалить пост в течение трех дней.



Скрин поста Геращенко

Речь идет о посте от 14 июля 2017 года, в котором нардеп утверждает, что митинг под Радой организовала "группа Саакашвили – Деревянко", а деньги активисты за это получили в офисе экс-президента Грузии.

На вопрос, собирается ли он удалять указанный пост, Геращенко ответил: "Конечно, нет. Я буду обжаловать это решение".

Напомним, 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл.

Впоследствии приняли решение запретить его въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.