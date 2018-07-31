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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Геращенко подтвердил информацию о задержании подозреваемых в убийстве Виталия Олешко

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По словам Геращенко, после убийства Олешко подозреваемые изменили машину
По словам Геращенко, после убийства Олешко подозреваемые изменили машину / Фото из открытых источников

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске, а также его сообщников.

Об этом сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что полицейским удалось задержать мужчин, которые, вероятно, причастны к убийству активиста и бывшего участника войны в Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат". Произошло это около села Приморское Запорожской области, когда киллеры пытались скрыться.

Спасибо сотрудников полиции Запорожской области за эффективные и профессиональные действия по задержанию киллера и его сообщников, которые организовали убийство ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске. Это стало возможным благодаря слаженной работе всех подразделений полиции под руководством начальника полиции Запорожской области Сергея Комиссарова,
– написал Геращенко.

По словам Геращенко, после убийства Олешко подозреваемые изменили машину, но это не помогло им скрыться.

Он отметил, что в разосланном ориентировании особой приметой убийц была указана борода, поэтому их и поймали.

Теперь полиция выясняет мотив убийства и устанавливает всех, кто может иметь отношение к преступлению.

Напомним, за несколько минут до своей смерти Виталий Олешко проводил в своем Facebook видеотранлсяцию, во время которой резко критиковал городскую власть за то, что в Бердянске не убирается мусор.

Теги: Убийство Виталия Олешко "Сармата" Антон Геращенко Новости Украины
Источник: 24 Канал
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