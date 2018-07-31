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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Правоохранителям удалось задержать группу киллеров, убивших Виталия Олешко "Сармата"

158 Читати новину українською
Правоохранителям удалось задержать группу киллеров, убивших Виталия Олешко "Сармата"

По словам журналиста Юрия Бутусова, полицейским удалось задержать лиц, которые, вероятно, причастны к убийству активиста и бывшего участника войны на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат". Произошло это около села Приморское Запорожской области, когда киллеры пытались скрыться.

24 канал сообщал, что 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". По словам журналиста, Юрия Бутусова, преступление мог заказать бывший мэр города и ныне нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.

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Впоследствии все тот же Бутусов сообщил, что правоохранителям удалось задержать группу киллеров, убивших Виталия Олешко в Бердянске.

"Машина, в которой находились четыре человека, была перехвачена у села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, свидетель преступления и одновременно друг Олешко Андрей Маджар узнал убийцу, его узнали и другие свидетели.

"Кто что-нибудь знает об этом преступнике – нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков", – добавил Бутусов.

 

Теги: Убийство Виталия Олешко "Сармата" Бердянск Новости Запорожья Криминальные новости Полиция Новости Украины
Источник: 24 канал
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