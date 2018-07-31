Правоохранителям удалось задержать группу киллеров, убивших Виталия Олешко "Сармата"

По словам журналиста Юрия Бутусова, полицейским удалось задержать лиц, которые, вероятно, причастны к убийству активиста и бывшего участника войны на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат". Произошло это около села Приморское Запорожской области, когда киллеры пытались скрыться.

24 канал сообщал, что 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". По словам журналиста, Юрия Бутусова, преступление мог заказать бывший мэр города и ныне нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.

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Впоследствии все тот же Бутусов сообщил, что правоохранителям удалось задержать группу киллеров, убивших Виталия Олешко в Бердянске.

"Машина, в которой находились четыре человека, была перехвачена у села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, свидетель преступления и одновременно друг Олешко Андрей Маджар узнал убийцу, его узнали и другие свидетели.

"Кто что-нибудь знает об этом преступнике – нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков", – добавил Бутусов.