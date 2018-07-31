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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Поліція затримала імовірних вбивць Віталія Олешка "Сармата": фото

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Правоохоронцям вдалося затримати імовірних убивць активіста Віталія Олешка із позивним "Сармат" (ілюстративне фото)
Правоохоронцям вдалося затримати імовірних убивць активіста Віталія Олешка із позивним "Сармат" (ілюстративне фото) / ТСН

За словами журналіста Юрія Бутусова, поліцейським вдалося затримати осіб, які, імовірно, є причетними до вбивства активіста та колишнього учасника війни на Донбасі Віталія Олешка з позивним "Сармат". Сталося це біля села Приморське Запорізької області, коли кілери намагалися сховатися.

24 канал повідомляв, що 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". За словами журналіста, Юрія Бутусова, злочин міг замовити колишній мер міста та нині нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов. 

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Згодом усе той же Бутусов сповістив, що правоохоронцям вдалося затримати групу кілерів, які вбили Віталія Олешка у Бердянську.

"Машину, в якій перебували чотири чоловіки, було перехоплено біля села Приморське Запорізької області, кілери намагалися сховатися, але їх затримали та вже встигли провести впізнання", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, свідок злочину та водночас друг Олешка Андрій Маджар упізнав вбивцю, його впізнали й інші свідки.

"Хто що-небудь знає про цього злочинця – потрібна вся необхідна інформація. Це однозначно замовне вбивство, діяла ціла група, треба дістатися до замовників", – додав Бутусов.

До слова, цю інформацію підтвердив і радник голови Нацполції у Одеській області Руслан Форостяк, однак невдовзі його допис зник. 

"Деякий час тому, поблизу Мелітополя в результаті оперативно-розшукових заходів було затримано вбивцю Виталія Сармата. Деталі незабаром на офіційних джерелах", – зазначав він.

Сармат, Олешко, вбивство, Бердянськ, Форостяк

Крім того, друг загиблого Олег Жаріков опприлюднив фото всіх чотирьох затриманих чоловіків.

Нагадаємо, за кілька хвилин до своєї смерті Віталій Олешко проводив у своєму Facebook відеотранлсяцію, під час якої різко критикував міську владу за те, що у Бердянську не прибирається сміття.

Теги: Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Бердянськ Новини Запоріжжя Кримінальні новини Поліція Новини України
Джерело: 24 канал
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