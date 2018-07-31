Про що заявив Олешко перед своєю загибеллю: "Коли ви почнете не дулі у кишенях тримати?"

Бердянський активіст та ветеран АТО Віталій Олешко (позивний "Сармат") зі кілька годин до своєї загибелі проводив у Facebook відеотрансляцію. У прямому ефірі активіст різко критикував міську владу за те, що у Бердянську не прибирається сміття.

24 канал повідомляв, що Віталія Олешка "Сармата" вбили 31 липня у Бердянську двома пострілами у спину. Це трапилося після засідання міськвиконкому, на якому був присутній Олешко.

Його друзі та соратники припускають, що вбивство Олешка, імовірно, замовив колишній мер Бердянська, а нині народний депутат Олександр Пономарьов. Відомо, що з Олешком у нього був давній конфлікт.

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Щойно ми з друзями їхали містом після виконкому. Ви чули наші питання і Аргійцю в тому числі, і керівництву міста щодо прибирання та вивезення сміття і так далі. Кілька днів тому ми намагалися спілкуватися з заступником міського голови по ЖКГ Гарячовим. Ми не раз ставили йому одне і те ж питання: "Коли ти прибереш?" А він розповідає: "Та ми прибираємо". А ми йому знову: "Коли прибереш?", а він : "А ми прибираємо",

– розповів під час відеотрансляції Олешко.

Після цього активіст показав кадри, на яких зображені переповнені смітники, з яких вивалюються купи відходів.

"Судячи з запаху і залежаних гілок, це тут лежить уже тижнів 2-3 точно і не вивозиться. Берданці впізнають цей район – "Ритуал", вулиця Нагірна", – прокоментував звалище Олешко.

Ваня Братеньков, Грицько Гаячов, Аргієць, звертаюся до вас 100500 раз. Коли ви почнете прибирати місто? Коли ви почнете вчасно вивозити сміття, прибирати контейнери, стихійні звалища? Коли ви проводитиме розмови з жителями приватного сектора? Коли почнеться системна робота комунального господарства міста? Коли ви почнете не дулі нам у кишенях тримати, а займатися реальними питаннями життєзабезпечення міста?,

– заявив активіст.

Після цього він заявив, що через годину планує прибути на засідання земельної комісії та порозмовляти з "сепаром Безверхим" (Володимир Безверхий – депутат Бердянської міськради, голова земельної комісії, – ред.), а також поставити питання заступниці міського голови Оксані Дєєвій.