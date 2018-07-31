Геращенко підтвердив інформацію про затримання підозрюваних у вбивстві Віталія Олешко

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешко у Бердянську, а також його спільників.

Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко на свої сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що поліцейським вдалося затримати осіб, які, імовірно, є причетними до вбивства активіста та колишнього учасника війни на Донбасі Віталія Олешка з позивним "Сармат". Сталося це біля села Приморське Запорізької області, коли кілери намагалися сховатися.

Дякую співробітників поліції Запорізької області за ефективні та професійні дії по затриманню кілера і його спільників, які організували вбивство ветерана АТО Віталія Олешко в Бердянську. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів поліції під керівництвом начальника поліції Запорізької області Сергія Комісарова,

– написав Геращенко.

За словами Геращенко, після вбивства Олешко підозрювані змінили машину, але це не допомогло їм сховатися.

Він зазначив, що у розісланому орієнтуванні особливою прикметою вбивць була вказана борода, через це їх і зловили.

Тепер поліція з'ясовує мотив вбивства і встановлює всіх, хто може мати відношення до злочину.

Нагадаємо, за кілька хвилин до своєї смерті Віталій Олешко проводив у своєму Facebook відеотранлсяцію, під час якої різко критикував міську владу за те, що у Бердянську не прибирається сміття.