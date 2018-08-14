Суд зобов'язав Геращенка видалити у Facebook пост про Саакашвілі

Печерський суд Києва ухвалив визнати недостовірну інформацію народного депутата Антона Геращенка видаливши пост у Facebook щодо нібито організації Саакашвілі проплаченої акції протесту під Верховною Радою в липні 2017 року.

Про це інформує Hromadske.

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В ухвалі Печерського суду йдеться, що Антон Геращенко забов'язаний видалити пост протягом трьох днів.



Скрін поста Геращенко

Йдеться про пост від 14 липня 2017 року, в якому нардеп стверджує, що мітинг під Радою організувала "група Саакашвілі – Дерев’янко", а гроші активісти за це отримали в офісі екс-президента Грузії.

На питання, чи збирається він видаляти вказаний пост, Геращенко відповів: "Звісно, що ні. Я буду оскаржувати це рішення".

Нагадаємо, 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі та відправили його чартерним літаком у Варшаву. У відомстві пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув.



Згодом ухвалили рішення заборонити його в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.