Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении Антона Геращенко

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование относительно источников обогащения народного депутата Антона Геращенко.

Это решение суд вынес после обращения юристов "Жми" по материалам журналистов программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.Info.

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В постановлении говорится о вероятном совершении народным депутатом Антоном Геращенко уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение").



Копия определения суда

Напомним, журналисты выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 "квадратов" за деньги своего тестя Алексея Шамбура.

62-летний тесть до 2016-го года не получал дохода, а после 2016-го получил около 270-ти тысяч гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около 3-х тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья. Сам Антон Геращенко арендовать квартиру не мог. В декларации его доход – более 100 тысяч гривен в год.

С этой информацией юристы проекта "Жми" обратились в НАБУ, однако в Бюро сначала отказались расследовать кейс нардепа из-за "недостатка фактических обстоятельств". Впоследствии юристы обратились в суд, который и обязал НАБУ открыть производство. Проект "Жми" планирует в дальнейшем следить за ходом расследования в отношении народного депутата.

Полный выпуск расследования "Тесть Печерского уровня. Секретная квартира Антона Геращенко" программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.