Суд обязал НАБУ открыть дело против Парубия
Соломенский районный суд Киева выдал постановление, по которому Национальное антикоррупционное бюро должно начать уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия.
Соответствующее решение суд обнародовал в Едином реестре судебных решений.
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В чем подозревают Парубия? 22 февраля истец передал в НАБУ заявление о совершении Парубием определенных правонарушений, в частности – нецелевом использовании бюджетных средств, предоставлении кредитов из бюджета без установленных назначений и превышении служебных полномочий.
Тогда детективы НАБУ не внесли в ЕРДР полученные сведения. Поэтому истец обратился с жалобой в суд на работников Бюро с требованием обязать их начать расследование.
Поэтому, заслушав объяснения участников производства и исследовав материалы жалобы, суд ее удовлетворил.