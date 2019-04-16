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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      Суд обязал НАБУ открыть дело против Парубия

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      Суд обязал НАБУ открыть дело против Парубия
      Суд обязал НАБУ открыть дело против Парубия / Фото из открытых источников

      Соломенский районный суд Киева выдал постановление, по которому Национальное антикоррупционное бюро должно начать уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия.

      Соответствующее решение суд обнародовал в Едином реестре судебных решений.

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      В чем подозревают Парубия? 22 февраля истец передал в НАБУ заявление о совершении Парубием определенных правонарушений, в частности – нецелевом использовании бюджетных средств, предоставлении кредитов из бюджета без установленных назначений и превышении служебных полномочий.

      Тогда детективы НАБУ не внесли в ЕРДР полученные сведения. Поэтому истец обратился с жалобой в суд на работников Бюро с требованием обязать их начать расследование.

      Поэтому, заслушав объяснения участников производства и исследовав материалы жалобы, суд ее удовлетворил.

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      Теги: Новости Украины Судьи Андрей Парубий НАБУ Деньги
      Источник: 24 канал
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