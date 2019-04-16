Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Парубія
Солом'янський районний суд Києва видав ухвалу, за якою Національне антикорупційне бюро повинно розпочати кримінальну справу проти голови Верховної ради Андрія Парубія.
Відповідну постанову суд оприлюднив у Єдиному реєстрі судових рішень.
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У чому звинувачують Парубія? 22 лютого позивач передав до НАБУ заяву про вчинення Парубієм певних правопорушень, зокрема – нецільове використання бюджетних коштів, надання кредитів з бюджету без встановлених призначень та перевищення службових повноважень.
Натомість тоді детективи НАБУ не внесли до ЄРДР отримані відомості. Тому позивач звернувся зі скаргою до суду на працівників Бюро з вимогою зобов'язати їх почати розслідування.
Тому, заслухавши пояснення учасників провадження та дослідивши матеріали скарги, суд її задовільнив.