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      Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Парубія

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      Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Парубія
      Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Парубія / Фото з відкритих джерел

      Солом'янський районний суд Києва видав ухвалу, за якою Національне антикорупційне бюро повинно розпочати кримінальну справу проти голови Верховної ради Андрія Парубія.

      Відповідну постанову суд оприлюднив у Єдиному реєстрі судових рішень.

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      У чому звинувачують Парубія? 22 лютого позивач передав до НАБУ заяву про вчинення Парубієм певних правопорушень, зокрема – нецільове використання бюджетних коштів, надання кредитів з бюджету без встановлених призначень та перевищення службових повноважень.

      Натомість тоді детективи НАБУ не внесли до ЄРДР отримані відомості. Тому позивач звернувся зі скаргою до суду на працівників Бюро з вимогою зобов'язати їх почати розслідування.

      Тому, заслухавши пояснення учасників провадження та дослідивши матеріали скарги, суд її задовільнив.

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      Теги: Новини України Судді Гроші НАБУ Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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