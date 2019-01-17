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      Суд обязал НАБУ возбудить дела против Гройсмана и Гриневич

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      НАБУ откроет уголовные дела против Гройсмана и Гриневич
      НАБУ откроет уголовные дела против Гройсмана и Гриневич / www.economics-prorok.com

      Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дела против главы украинского правительства Владимира Гройсмана и министра образования и науки Лилии Гриневич.

      Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева.

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      Анонимный гражданин обратился в НАБУ с двумя заявлениями. Первая касается подозрения министра образования Лилии Гриневич в злоупотреблении властью. Во втором заявлении говорится о возможных действиях взяточничества главы правительства Владимира Гройсмана.

      Однако НАБУ соответствующие производства не открыло, после чего заявитель обратился в суд.

      Соломенский райсуд Киева решил исследовать материалы жалобы и обязать НАБУ открыть уголовное производство относительно Гройсмана и Гриневич.

      Напомним, что Соломенский районный суд Киева отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро возбудить дело по факту злоупотреблений президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, этим же решением суд обязал НАБУ начать расследование в отношении генпрокурора Юрия Луценко по этой же статье – "Злоупотребление властью или служебным положением".

      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Владимир Гройсман НАБУ
      Источник: 24 Канал
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