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      Суд зобов'язав НАБУ порушити справи проти Гройсмана та Гриневич

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      НАБУ відкриє кримінальні справи проти Гройсмана і Гриневич
      НАБУ відкриє кримінальні справи проти Гройсмана і Гриневич / www.economics-prorok.com

      Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справи проти глави українського уряду Володимира Гройсмана та міністра освіти і науки Лілії Гриневич.

      Про це йдеться у рішенні Солом'янського райсуду Києва.

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      Анонімний громадянин звернувся в НАБУ із двома заявами. Перша стосується підозри міністра освіти Лілії Гриневич у зловживанні владою. У другій заяві  йдеться про можливі дії хабарництва глави уряду Володимира Гройсмана.

      Однак НАБУ відповідні провадження не відкрило, після чого заявник звернувся до суду.

      Солом'янський райсуд Києва вирішив дослідити матеріали скарги і зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Гройсмана і Гриневич. 

      Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва відмовився зобов'язати Національне антикорупційне бюро порушити справу за фактом зловживань президента України Петра Порошенка. Окрім того, цим же рішенням суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування щодо генпрокурора Юрія Луценка за цією ж статтею – "Зловживання владою або службовим становищем". 

      Теги: Новини політики Новини України Володимир Гройсман НАБУ Корупція
      Джерело: 24 Канал
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