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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Суд відмовився змусити НАБУ порушити справу проти Порошенка

      1863 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Солом'янський районний суд Києва відмовився зобов'язати Національне антикорупційне бюро порушити справу за фактом зловживань президента України Петра Порошенка.

      Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські Новини".

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      Повідомляється, що невідомий заявник подав до суду скаргу на те, що НАБУ відмовилося задовольнити його заяву від 7 грудня про вчинення кримінального злочину Порошенком.

      Відмовити в задоволенні скарги в частині зобов'язання посадової особи Національного антикорупційного бюро України... внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину стосовно Президента України з статтею "Зловживання владою або службовим становищем",
      – йдеться в рішенні суду.

      Окрім того, цим же рішенням суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування щодо генпрокурора Юрія Луценка за цією ж статтею – "Зловживання владою або службовим становищем".

      До слова, на Петра Порошенка подали до суду через його звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Позивач просить суд встановити відсутність повноважень у глави держави втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Судді НАБУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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