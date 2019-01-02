Суд відмовився змусити НАБУ порушити справу проти Порошенка

Солом'янський районний суд Києва відмовився зобов'язати Національне антикорупційне бюро порушити справу за фактом зловживань президента України Петра Порошенка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські Новини".

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Повідомляється, що невідомий заявник подав до суду скаргу на те, що НАБУ відмовилося задовольнити його заяву від 7 грудня про вчинення кримінального злочину Порошенком.

Відмовити в задоволенні скарги в частині зобов'язання посадової особи Національного антикорупційного бюро України... внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину стосовно Президента України з статтею "Зловживання владою або службовим становищем",

– йдеться в рішенні суду.

Окрім того, цим же рішенням суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування щодо генпрокурора Юрія Луценка за цією ж статтею – "Зловживання владою або службовим становищем".

До слова, на Петра Порошенка подали до суду через його звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Позивач просить суд встановити відсутність повноважень у глави держави втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій.