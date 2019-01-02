Суд отказался заставить НАБУ возбудить дело против Порошенко

Соломенский районный суд Киева отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро возбудить дело по факту злоупотреблений президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские Новости".

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Сообщается, что неизвестный заявитель подал в суд жалобу на то, что НАБУ отказалось удовлетворить его заявление от 7 декабря о совершении уголовного преступления Порошенко.

Отказать в удовлетворении жалобы в части обязательства должностного лица Национального антикоррупционного бюро Украины ... внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления в отношении Президента Украины по статье "Злоупотребление властью или служебным положением",

– говорится в решении суда.

Кроме того, этим же решением суд обязал НАБУ начать расследование в отношении генпрокурора Юрия Луценко по этой же статье – "Злоупотребление властью или служебным положением".

К слову, на Петра Порошенко подали в суд из-за его обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Истец просит суд установить отсутствие полномочий у главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций.