Суд обязал выплатить скандальному прокурору Кулику 1,6 миллиона гривен

Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 миллиона гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Судья отметил, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус участника боевых действий. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на материалы суда.

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Кулик подал иск в суд в конце октября текущего года с требованием начислить ему причитающуюся премию и денежную компенсацию.

ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от перечисления причитающихся ему премий и компенсаций, но суд отклонил этот аргумент.

Отметим, что сегодня экс-депутат Сергей Лещенко сообщил, что Константин Кулик подал документы в отдел кадров Службы безопасности Украины. Он планирует стать заместителем в главном следственном управлении СБУ.

Что известно о прокуроре Кулике и почему он скандален

Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик неоднократно попадал в различные скандалы, в том числе политические и коррупционные.

Так, например, в марте 2019 года якобы выдвинул подозрения людям из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко. Взамен эту информацию опровергли в ГПУ и вызвали прокурора на допрос.

Сам Порошенко заявил, что Кулик получил указание дискредитировать его лично от олигарха Игоря Коломойского.

В октябре Константин Кулик провалил первый этап переаттестации прокуроров. После этого активисты и народные депутаты требовали от Рябошапки увольнения прокуроров.

22 ноября глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил об увольнении прокурора Константина Кулика.