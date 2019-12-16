Суд зобов'язав виплатити скандальному прокурору Кулику 1,6 мільйона гривень
Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 мільйона гривень премій і компенсацій за роботу на посаді військового прокурора сил Антитерористичної операції.
Суддя зазначив, що експрокурор знаходився у районі проведення АТО і має статус учасника бойових дій. Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на матеріали суду.
До теми: Скандальний прокурор Кулик оформляється на роботу в СБУ, – Лещенко
Кулик подав позов в суд наприкінці жовтня поточного року із вимогою нарахувати йому належну премію та грошову компенсацію.
ГПУ намагалася довести суду, що при звільненні з військової служби у 2017 році Кулик сам подав рапорт про відмову від перерахування належних йому премій і компенсацій, але суд відхилив цей аргумент.
Відзначимо, що сьогодні ексдепутат Сергій Лещенко повідомив, що Костянтин Кулик подав документи у відділ кадрів Служби безпеки України. Він планує стати заступником у головному слідчому управлінні СБУ.
Що відомо про прокурора Кулика і чому він скандальний
Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема політичні та корупційні.
Так, наприклад, у березні 2019 року буцімто висунув підозри людям з оточення тодішнього президента Петра Порошенка. Натомість цю інформацію спростували у ГПУ і викликали прокурора на допит.
Сам Порошенко заявив, що Кулик отримав вказівку дискредитувати його особисто від олігарха Ігоря Коломойського.
У жовтні Костянтин Кулик провалив перший етап переатестації прокурорів. Після цього активісти та народні депутати вимагали від Рябошапки звільнення прокурорів.
22 листопада глава ГПУ Руслан Рябошапка заявив про звільнення прокурора Костянтина Кулика.