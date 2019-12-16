Суд зобов'язав виплатити скандальному прокурору Кулику 1,6 мільйона гривень

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 мільйона гривень премій і компенсацій за роботу на посаді військового прокурора сил Антитерористичної операції.

Суддя зазначив, що експрокурор знаходився у районі проведення АТО і має статус учасника бойових дій. Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на матеріали суду.

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Кулик подав позов в суд наприкінці жовтня поточного року із вимогою нарахувати йому належну премію та грошову компенсацію.

ГПУ намагалася довести суду, що при звільненні з військової служби у 2017 році Кулик сам подав рапорт про відмову від перерахування належних йому премій і компенсацій, але суд відхилив цей аргумент.

Відзначимо, що сьогодні ексдепутат Сергій Лещенко повідомив, що Костянтин Кулик подав документи у відділ кадрів Служби безпеки України. Він планує стати заступником у головному слідчому управлінні СБУ.

Що відомо про прокурора Кулика і чому він скандальний

Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема політичні та корупційні.

Так, наприклад, у березні 2019 року буцімто висунув підозри людям з оточення тодішнього президента Петра Порошенка. Натомість цю інформацію спростували у ГПУ і викликали прокурора на допит.

Сам Порошенко заявив, що Кулик отримав вказівку дискредитувати його особисто від олігарха Ігоря Коломойського.

У жовтні Костянтин Кулик провалив перший етап переатестації прокурорів . Після цього активісти та народні депутати вимагали від Рябошапки звільнення прокурорів.

22 листопада глава ГПУ Руслан Рябошапка заявив про звільнення прокурора Костянтина Кулика.