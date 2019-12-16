Скандальний прокурор Кулик оформляється на роботу в СБУ, – Лещенко
Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик подав документи у відділ кадрів Служби безпеки України. Він планує стати заступником у головному слідчому управлінні СБУ.
Про це повідомляє Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.
До теми: Рябошапка звільнив скандального прокурора Кулика
Лещенко стверджує, що Ігор Коломойський заступається за Кулика, який раніше нібито домомогав олігарху.
Що відомо про прокурора Кулика і чому він скандальний
Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема політичні та корупційні.
Так, наприклад, у березні 2019 року буцімто висунув підозри людям з оточення тодішнього президента Петра Порошенка. Натомість цю інформацію спростували у ГПУ і викликали прокурора на допит.
Сам Порошенко заявив, що Кулик отримав вказівку дискредитувати його особисто від олігарха Ігоря Коломойського.
У жовтні Костянтин Кулик провалив перший етап переатестації прокурорів. Після цього активісти та народні депутати вимагали від Рябошапки звільнення прокурорів.
22 листопада глава ГПУ Руслан Рябошапка заявив про звільнення прокурора Костянтина Кулика.