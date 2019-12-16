15:11
16 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Скандальний прокурор Кулик оформляється на роботу в СБУ, – Лещенко

      1889 Читать новость на русском
      Костянтин Кулик / Zik.ua

      Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик подав документи у відділ кадрів Служби безпеки України. Він планує стати заступником у головному слідчому управлінні СБУ.

      Про це повідомляє Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

      До теми: Рябошапка звільнив скандального прокурора Кулика

      Лещенко стверджує, що Ігор Коломойський заступається за Кулика, який раніше нібито домомогав олігарху.

      Що відомо про прокурора Кулика і чому він скандальний

      Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема політичні та корупційні.

      Так, наприклад, у березні 2019 року буцімто висунув підозри людям з оточення тодішнього президента Петра Порошенка. Натомість цю інформацію спростували у ГПУ і викликали прокурора на допит.

      Сам Порошенко заявив, що Кулик отримав вказівку дискредитувати його особисто від олігарха Ігоря Коломойського.

      У жовтні Костянтин Кулик провалив перший етап переатестації прокурорів. Після цього активісти та народні депутати вимагали від Рябошапки звільнення прокурорів.

      22 листопада глава ГПУ Руслан Рябошапка заявив про звільнення прокурора Костянтина Кулика.

      Від куріння вейпа померли 52 людини у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      33483
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський ГПУ Сергій Лещенко - новини СБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Росія слабне, а Україна прогресує і вчиться протистояти Москві, – CSM
      Світові Медіа 148
      сьогодні , 12:00 Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского
      Михайло Дубинянський 1341
      сьогодні , 11:33 Як обрати верхній одяг за типом фігури: ексклюзивні поради від Андре Тана
      Юлія Михайлова 3160
      15 грудня , 23:38 Матч чемпіонату Іспанії зупинили через образливі вигуки у бік українця Зозулі
      Ірина Буртик 4791
      15 грудня , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 1184
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук