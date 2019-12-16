Скандальний прокурор Кулик оформляється на роботу в СБУ, – Лещенко

Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик подав документи у відділ кадрів Служби безпеки України. Він планує стати заступником у головному слідчому управлінні СБУ.

Про це повідомляє Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

До теми: Рябошапка звільнив скандального прокурора Кулика

Лещенко стверджує, що Ігор Коломойський заступається за Кулика, який раніше нібито домомогав олігарху.

Що відомо про прокурора Кулика і чому він скандальний

Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема політичні та корупційні.

Так, наприклад, у березні 2019 року буцімто висунув підозри людям з оточення тодішнього президента Петра Порошенка. Натомість цю інформацію спростували у ГПУ і викликали прокурора на допит.

Сам Порошенко заявив, що Кулик отримав вказівку дискредитувати його особисто від олігарха Ігоря Коломойського.

У жовтні Костянтин Кулик провалив перший етап переатестації прокурорів . Після цього активісти та народні депутати вимагали від Рябошапки звільнення прокурорів.

22 листопада глава ГПУ Руслан Рябошапка заявив про звільнення прокурора Костянтина Кулика.