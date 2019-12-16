Скандальный прокурор Кулик оформляется на работу в СБУ, – Лещенко

Бывший военный прокурор Константин Кулик подал документы в отдел кадров Службы безопасности Украины. Он планирует стать заместителем в главном следственном управлении СБУ.

Об этом сообщает Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.

К теме: Рябошапка уволил скандального прокурора Кулика

Лещенко утверждает, что Игорь Коломойский заступается за Кулика, который ранее якобы домомогав олигарху.

Что известно о прокуроре Кулике и почему он скандальный

Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик неоднократно попадал в различные скандалы, в том числе политические и коррупционные.

Так, например, в марте 2019 года якобы выдвинул подозрения людям из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко. Но эту информацию опровергли в ГПУ и вызвали прокурора на допрос.

Сам Порошенко заявил, что Кулик получил указание дискредитировать его лично от олигарха Игоря Коломойского.

В октябре Константин Кулик провалил первый этап переаттестации прокуроров. После этого активисты и народные депутаты требовали от Рябошапки увольнение прокуроров.

22 ноября глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил об увольнении прокурора Константина Кулика.