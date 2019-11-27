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      Рябошапка уволил скандального прокурора Кулика

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      Рябошапка уволил Кулика / Коллаж 24 канала

      Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил об увольнении прокурора Константина Кулика. По его словам, соответствующий указ он подписал еще в пятницу, 22 ноября.

      Об освобождении Кулика Рябошапка рассказал в комментарии "РБК-Украина".

      Интересно: Коломойский, Ахметов и остальные олигархов могут быть наказаны, – Рябошапка

      Кулик уволен из ГПУ из-за не прохождения аттестации. Это правда, указ подписан еще 22 ноября,
      – сказал генпрокурор.

      Что известно о прокуроре Кулике и почему он скандальный

      Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик неоднократно попадал в различные скандалы, в том числе политические и коррупционные.

      Так, например, в марте 2019 года якобы выдвинул подозрения людям из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко. Вместе с тем эту информацию опровергли в ГПУ и вызвали прокурора на допрос.

      Сам Порошенко заявил, что Кулик получил указание дискредитировать его лично от олигарха Игоря Коломойского.

      В октябре Константин Кулик провалил первый этап переаттестации прокуроров. После этого активисты и народные депутаты требовали от Рябошапки увольнения прокуроров.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка
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