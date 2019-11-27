Рябошапка звільнив скандального прокурора Кулика

Очільник Генпрокуратури України Руслан Рябошапка заявив про звільнення прокурора Костянтина Кулика. За його словами, відповідний указ він підписав ще у п'ятницю, 22 листопада.

Про звільнення Кулика Рябошапка розповів у коментарі "РБК-Україна".

Цікаво: Коломойський, Ахметов і решта олігархів можуть бути покарані, – Рябошапка

Кулик звільнений з ГПУ через не проходження атестації. Це правда, указ підписаний ще 22 листопада,

– сказав генпрокурор.

Що відомо про прокурора Кулика і чому він скандальний

Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема політичні та корупційні.

Так, наприклад, у березні 2019 року буцімто висунув підозри людям з оточення тодішнього президента Петра Порошенка. Натомість цю інформацію спростували у ГПУ і викликали прокурора на допит.

Сам Порошенко заявив, що Кулик отримав вказівку дискредитувати його особисто від олігарха Ігоря Коломойського.

У жовтні Костянтин Кулик провалив перший етап переатестації прокурорів. Після цього активісти та народні депутати вимагали від Рябошапки звільнення прокурорів.