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      Рябошапка звільнив скандального прокурора Кулика

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      Рябошапка звільнив Кулика / колаж 24 каналу

      Очільник Генпрокуратури України Руслан Рябошапка заявив про звільнення прокурора Костянтина Кулика. За його словами, відповідний указ він підписав ще у п'ятницю, 22 листопада.

      Про звільнення Кулика Рябошапка розповів у коментарі "РБК-Україна".

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      Кулик звільнений з ГПУ через не проходження атестації. Це правда, указ підписаний ще 22 листопада,
      – сказав генпрокурор.

      Що відомо про прокурора Кулика і чому він скандальний

      Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема політичні та корупційні.

      Так, наприклад, у березні 2019 року буцімто висунув підозри людям з оточення тодішнього президента Петра Порошенка. Натомість цю інформацію спростували у ГПУ і викликали прокурора на допит.

      Сам Порошенко заявив, що Кулик отримав вказівку дискредитувати його особисто від олігарха Ігоря Коломойського.

      У жовтні Костянтин Кулик провалив перший етап переатестації прокурорів. Після цього активісти та народні депутати вимагали від Рябошапки звільнення прокурорів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка ГПУ
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