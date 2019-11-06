Суд оштрафовал поляка, который пьяным уничтожил вывеску украинского консульства

В Польше суд оштрафовал на 1 тысячу злотых 29-летнего гражданина страны Томаша А., который повредил вывеску Почетного консульства Украины с национальным гербом. Злоумышленник в суде убеждал, что не имеет никаких негативных чувств относительно Украины.

Инцидент произошел в апреле 2019 года в центре польского города Ополе, сообщает "Польское радио". Табличка была размещена на стене здания Почетного консульства Украины. Утром прохожие нашли вывеску поврежденной на дороге.

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Правоохранители выяснили, что вывеску сорвал и повредил Томаш А. Сделал он это в состоянии алкогольного опьянения.

Поляк признался в содеянном, но убеждал, что не имеет никаких негативных чувств в отношении Украины и украинцев. По словам нарушителя, вывеску он повредил из хулиганских побуждений.

Поэтому Окружной суд в Ополе решил, что Томаш А. должен выплатить штраф в размере 1 тысячи злотых. Правонарушитель также должен возместить деньги, потраченные на ремонт вывески, и оплатить судебные услуги.

Судья отметил, что согласился с предложением прокуратуры об именно таком наказании, поскольку Томаш А. признал свою вину, раскаялся и сотрудничал с правоохранителями во время следствия.