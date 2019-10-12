13:42
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США
      Вєсті Кремля
      22:19, 11 октября
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, 11 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Сломанный нос и следы удушения: актера-заробитчанина из Украины избили в Польше – фото

      175 Читати новину українською
      В Польше избили украинца-заробитчанина
      В Польше избили украинца-заробитчанина / Shutterstock

      Руководитель пиццерии в польской Познани побил работника из Украины, когда тот пришел за зарплатой. Правоохранители, прибывшие на вызов, также не спешили реагировать.

      Руководитель вообще не хотел платить украинцу-заробитчанину, об этом написал сам Юрий Марк на своей фейсбук-странице.

       Возмутительный случай: Заробитчан в Польше жестоко избили за разговоры на украинском языке – один из них пробыл в коме

      Юрий – актер, более 20 лет провел на театральной сцене. По его словам, поехал в Польшу через 3 года после Революции Достоинства, потому что "не увидел позитивных изменений". Макс отмечает, что был активным участником Майдана.

      По приглашению одного из театров переехал в Познань, брался за любую работу, работал по 12 часов, не обращал внимания ни на какие помыкания заробитчанами,
      – рассказал он.

      Украинец объяснил, что с той пиццерии уволился по соглашению сторон несколько недель назад, однако денег ему тогда не отдали.


      Юрий Марк / Фото с его фейсбук-страницы

      "Сказал (руководитель учреждения – 24 канал) прийти 10 октября в 22:00 за деньгами. Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удается, начал угрожать и душить", – написал Марк.

      Тогда Юрий вызвал полицию, однако до приезда правоохранителей руководитель-поляк "всеми способами провоцировал" его.

      Не сдержавшись нанес удар в лицо. Странным было и поведение полицейских, они вовсе не хотели видеть, что все мое лицо в крови, не пересмотрели записи видеокамер, единственное, что вызвали скорую,
      – добавил актер из Украины.

       

      blog_ava
      Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
      сегодня
      2096
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Криминальные новости Заробитчане Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      сегодня , 12:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 125
      Сборная Украины на классе победила Литву благодаря дублю Малиновского
      11 октября , 23:42 Сборная Украины на классе победила Литву благодаря дублю Малиновского
      Михайло Гема 723
      Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      сегодня , 12:00 Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      Сергій Лещенко 85
      Усик – Уизерспун: анонс боксерского поединка
      сегодня , 09:30 Усик – Уизерспун: анонс боксерского поединка
      Михайло Гема 357
      Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      сегодня , 08:40 Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      Наталя Ромашова 5804
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук