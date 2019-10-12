Сломанный нос и следы удушения: актера-заробитчанина из Украины избили в Польше – фото
Руководитель пиццерии в польской Познани побил работника из Украины, когда тот пришел за зарплатой. Правоохранители, прибывшие на вызов, также не спешили реагировать.
Руководитель вообще не хотел платить украинцу-заробитчанину, об этом написал сам Юрий Марк на своей фейсбук-странице.
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Юрий – актер, более 20 лет провел на театральной сцене. По его словам, поехал в Польшу через 3 года после Революции Достоинства, потому что "не увидел позитивных изменений". Макс отмечает, что был активным участником Майдана.
По приглашению одного из театров переехал в Познань, брался за любую работу, работал по 12 часов, не обращал внимания ни на какие помыкания заробитчанами,
– рассказал он.
Украинец объяснил, что с той пиццерии уволился по соглашению сторон несколько недель назад, однако денег ему тогда не отдали.
Юрий Марк / Фото с его фейсбук-страницы
"Сказал (руководитель учреждения – 24 канал) прийти 10 октября в 22:00 за деньгами. Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удается, начал угрожать и душить", – написал Марк.
Тогда Юрий вызвал полицию, однако до приезда правоохранителей руководитель-поляк "всеми способами провоцировал" его.
Не сдержавшись нанес удар в лицо. Странным было и поведение полицейских, они вовсе не хотели видеть, что все мое лицо в крови, не пересмотрели записи видеокамер, единственное, что вызвали скорую,
– добавил актер из Украины.
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