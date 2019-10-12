Зламаний ніс і сліди душіння: актора-заробітчанина з України побили у Польщі – фото

Керівник піцерії у польській Познані побив заробітчанина з України, коли той прийшов по зарплату. Правоохоронці, які прибули на виклик, також не поспішали реагувати.

Керівник взагалі не хотів платити українцю-заробітчанину, про це написав сам Юрій Марк на своїй фейсбук-сторінці.

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Юрій – актор, понад 20 років провів на театральній сцені. За його словами, поїхав до Польщі через 3 роки після Революції Гідності, бо "не побачив позитивних змін". Макр зазначає, що був активним учасником Майдану.

На запрошення одного з театрів переїхав до Познання, брався за будь-яку роботу, працював по 12 годин, не зважав ні на які помикання заробітчанина,

– розповів він.

Українець пояснив, що із тієї піцерії звільнився за згодою сторінк кілька тижнів тому, однак грошей йому тоді не віддали.



Юрій Марк/ Фото з його фейсбук-сторінки

"Сказав (керівник закладу – 24 канал) прийти 10 жовтня о 22:00 за грошима. Зважаючи, що я іноземець, намагався мене обдурити на гроші, а коли зрозумів, що не в дається, почав погрожувати і душити", – написав Марк.

Тоді Юрій викликав поліцію, однак до приїзду правоохоронців керівник-поляк "усіма способами провокував" його.

Не стримавшись наніс удар в обличчя. Дивною була і поведінка поліціантів, вони зовсім не хотіли бачити, що все моє обличчя в крові, не переглянули записи відеокамер, єдине, що викликали швидку,

– додав актор з України.