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      Зламаний ніс і сліди душіння: актора-заробітчанина з України побили у Польщі – фото

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      У Польщі побили українця-заробітчанина
      У Польщі побили українця-заробітчанина / Shutterstock

      Керівник піцерії у польській Познані побив заробітчанина з України, коли той прийшов по зарплату. Правоохоронці, які прибули на виклик, також не поспішали реагувати.

      Керівник взагалі не хотів платити українцю-заробітчанину, про це написав сам Юрій Марк на своїй фейсбук-сторінці.

      Обурливий випадок: Заробітчан у Польщі жорстоко побили за розмови українською мовою – один з них пробув у комі

      Юрій – актор, понад 20 років провів на театральній сцені. За його словами, поїхав до Польщі через 3 роки після Революції Гідності, бо "не побачив позитивних змін". Макр зазначає, що був активним учасником Майдану.

      На запрошення одного з театрів переїхав до Познання, брався за будь-яку роботу, працював по 12 годин, не зважав ні на які помикання заробітчанина,
      – розповів він.

      Українець пояснив, що із тієї піцерії звільнився за згодою сторінк кілька тижнів тому, однак грошей йому тоді не віддали.


      Юрій Марк/ Фото з його фейсбук-сторінки 

      "Сказав (керівник закладу – 24 канал) прийти 10 жовтня о 22:00 за грошима. Зважаючи, що я іноземець, намагався мене обдурити на гроші, а коли зрозумів, що не в дається, почав погрожувати і душити", – написав Марк.

      Тоді Юрій викликав поліцію, однак до приїзду правоохоронців керівник-поляк "усіма способами провокував" його.

      Не стримавшись наніс удар в обличчя. Дивною була і поведінка поліціантів, вони зовсім не хотіли бачити, що все моє обличчя в крові, не переглянули записи відеокамер, єдине, що викликали швидку,
      – додав актор з України.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Заробітчани Кримінальні новини
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