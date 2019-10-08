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      Заробітчан у Польщі жорстоко побили за розмови українською мовою: один з них пробув у комі

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      Заробітчан у Польщі побили за розмови українською мовою
      Заробітчан у Польщі побили за розмови українською мовою / 24news.com.ua

      Двох братів-українців – 23-річного Миколу та 19-річного Владислава – жорстоко побили біля нічного клубу, бо ті розмовляли між собою українською. Сталося це у польському місті Владиславово, куди хлопці поїхали на заробітки.

      Як розпочався конфлікт

      Бійка між українськими заробітчанами та польськими охоронцями виникла ще 26 серпня, коли хлопці відпочивали в одному з клубів Владиславова. Про це написали на польському порталі Dziennik Baltycki.

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      Останнім не сподобалося, що брати розмовляли між собою українською. Хоча, як стверджують свідки, хлопці були спокійними. Однак охоронцям так не здалося і вони спершу облаяли українців, а потім бризнули в обличчя сльозогінний газ і побили.

      Старший брат отримав серйозні травми та був доставлений вертольотом до лікарні у Гданську. Там він пролежав у комі 18 днів. Він не міг самостійно дихати, також у нього був набряк лівої півкулі мозку, перелом черепа, гематома головного мозку, порушення слухових щиколоток, проблеми зі слухом і сильну втрату пам'яті.


      Українців жорстоко побили у Польщі / Фото: портал Dziennik Baltycki

      У якому стані потерпілі

      Зрештою після лікування Микола потребує постійної допомоги своєї родини. Він не може говорити, тож спілкується письмово. Сім'я намагається доглядати за ним і допомагати йому, його наречена Анна показує йому фотографії та пояснює, хто на них, сподіваючись, що Микола почне відновлювати свою пам'ять. Його брат Владислав почувається краще та часто навідує Миколу.

      Ситуація у родині дуже складна: з чотирьох людей працює лише наречена Анна. А от мати хлопців Наталію звільнили з роботи, коли дізналися про побиття її дітей. Наразі вона шукає роботу і хоче подати заяву на проживання у Польщі. Це дозволить їй доглядати за сином. В іншому випадку Наталії доведеться повернутися до України. Водночас мати хлопців вдячна польським лікарям.

      У нас немає вертольотів в Україні, тож якби щось подібне сталося з нами, Микола не пережив би цього. Він живе зараз лише завдяки такій швидкій та професійній допомозі, яку надають рятувальники та у лікарні Гданська. Ми надзвичайно вдячні за це,
      – наголосила мати.


      Після лікування Микола потребує постійної допомоги своєї родини

      Чи покарали охоронців

      Підозрюваних у побитті затримали, але згодом одного з них відпустили під заставу.

      Допомогти українській родині за кордоном можна тут.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Польщі Заробітчани Лікарня
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