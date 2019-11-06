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      Суд оштрафував поляка, який п’яним знищив вивіску українського консульства

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      Суд Ополе оштрафував поляка, який пошкодив вивіску Почесного консульства України
      Суд Ополе оштрафував поляка, який пошкодив вивіску Почесного консульства України / poland2day.com/ua

      У Польщі суд оштрафував на 1 тисячу злотих 29-річного громадянина країни Томаша А., який пошкодив вивіску Почесного консульства України з національним гербом. Зловмисник у суді переконував, що не має жодних негативних відчуттів щодо України.

      Інцидент стався у квітні 2019 року в центрі польського міста Ополє, повідомляє "Польське радіо". Табличка була розміщена на стіні будівлі Почесного консульства України. Вранці перехожі знайшли вивіску пошкодженою на дорозі.

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      Правоохоронці з’ясували, що вивіску зірвав і пошкодив Томаш А. Зробив він це у стані алкогольного сп'яніння.

      Поляк зізнався у скоєному, але переконував, що не має жодних негативних почуттів щодо України та українців. За словами порушника, вивіску він пошкодив з хуліганських мотивів.

      Тож Окружний суд в Ополе вирішив, що Томаш А. повинен виплатити штраф у розмірі 1 тисячі злотих. Правопорушник також повинен відшкодувати гроші, витрачені на ремонт вивіски, та сплатити судові послуги.

      Суддя зазначив, що погодився з пропозицією прокуратури про саме таке покарання, оскільки Томаш А. визнав свою провину, розкаявся і співпрацював з правоохоронцями під час слідства.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Польщі Штрафи
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