Суд оставил Насирова под многомиллионным залогом: известна сумма
Шевченковский суд оставил экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в 100 миллионов гривен залога.
Соответствующее решение судьи приняли 28 августа, сообщает "Громадское".
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Судьи отказали адвокатам Насирова в просьбе отменить их подзащитному обязательства.
Кроме того, на заседании прокуроры продолжали читать обвинительный акт в отношении Насирова. В целом они прочитали уже 319 страниц 774.
Следующее заседание запланировано на 14 сентября.
Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 года его арестовали, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.
Недавно Насиров заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году.