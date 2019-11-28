Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута" по закону Савченко

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Его обвиняли в преступлениях против активистов Майдана.

Беркутовец находился под арестом с 2015 года, об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.

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Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест с 22 до 6 утра без ношения браслета.

27 ноября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояния в центре города, повлекшее тяжкие последствия,

– говорится в сообщении.

По версии обвинения, именно сотрудники харьковского "Беркута" причастны к нанесению телесных повреждений различной степени тяжести 110 лицам – участникам Евромайдана.

Почему суд принял такое решение?

На основании "закона Савченко". Согласно этому закону, Шаповалов провел под стражей 9 лет, поскольку день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня колонии. При этом 10 лет – максимально возможный срок лишения свободы, предусмотренный для преступлений, в которых обвиняется экс-командир "Беркута".

Представители стороны пострадавших при этом уверяют, что суд не сообщал им об апелляционной жалобе Шаповалова. Его дело с 2016 года рассматривает Подольский райсуд Киева.