Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута" по закону Савченко
Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Его обвиняли в преступлениях против активистов Майдана.
Беркутовец находился под арестом с 2015 года, об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.
Знайте больше: Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест с 22 до 6 утра без ношения браслета.
27 ноября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояния в центре города, повлекшее тяжкие последствия,
– говорится в сообщении.
По версии обвинения, именно сотрудники харьковского "Беркута" причастны к нанесению телесных повреждений различной степени тяжести 110 лицам – участникам Евромайдана.
Почему суд принял такое решение?
На основании "закона Савченко". Согласно этому закону, Шаповалов провел под стражей 9 лет, поскольку день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня колонии. При этом 10 лет – максимально возможный срок лишения свободы, предусмотренный для преступлений, в которых обвиняется экс-командир "Беркута".
Представители стороны пострадавших при этом уверяют, что суд не сообщал им об апелляционной жалобе Шаповалова. Его дело с 2016 года рассматривает Подольский райсуд Киева.