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      Суд звільнив з-під арешту екс-командира "Беркута" за законом Савченко

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      Суд звільнив з-під арешту екс-командира "Беркута" / Громадське

      Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Його обвинувачували у злочинах проти активістів Майдану.

      Беркутівець перебував під арештом з 2015 року, про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook.

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      Суд пом'якшив запобіжний захід Шаповалову на нічний домашній арешт з 22 до 6 ранку без носіння браслета.

      27 листопада Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, обвинуваченого у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протистояння в центрі міста, що спричинило тяжкі наслідки,
      – йдеться в повідомленні.

      За версією звинувачення, саме співробітники харківського "Беркута" причетні до нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 110 особам – учасникам Євромайдану.

      Чому суд прийняв таке рішення?

      На підставі "закону Савченко". Згідно з цим законом, Шаповалов провів під вартою 9 років, оскільки день перебування в СІЗО зараховується за два дні колонії. При цьому 10 років – максимально можливий термін позбавлення волі, передбачений для злочинів, в яких звинувачується екскомандир "Беркута".

      Представники сторони постраждалих при цьому запевняють, що суд не повідомляв їх про апеляційну скаргу Шаповалова. Його справу з 2016 року розглядає Подільський райсуд Києва.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Революція Гідності Рішення суду Беркут Новини України Новини політики
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