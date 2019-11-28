Суд звільнив з-під арешту екс-командира "Беркута" за законом Савченко

Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Його обвинувачували у злочинах проти активістів Майдану.

Беркутівець перебував під арештом з 2015 року, про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook.

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Суд пом'якшив запобіжний захід Шаповалову на нічний домашній арешт з 22 до 6 ранку без носіння браслета.

27 листопада Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, обвинуваченого у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протистояння в центрі міста, що спричинило тяжкі наслідки,

– йдеться в повідомленні.

За версією звинувачення, саме співробітники харківського "Беркута" причетні до нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 110 особам – учасникам Євромайдану.

Чому суд прийняв таке рішення?

На підставі "закону Савченко". Згідно з цим законом, Шаповалов провів під вартою 9 років, оскільки день перебування в СІЗО зараховується за два дні колонії. При цьому 10 років – максимально можливий термін позбавлення волі, передбачений для злочинів, в яких звинувачується екскомандир "Беркута".

Представники сторони постраждалих при цьому запевняють, що суд не повідомляв їх про апеляційну скаргу Шаповалова. Його справу з 2016 року розглядає Подільський райсуд Києва.