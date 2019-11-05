Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі

5 листопада 2015 року до Верховної Ради був поданий так званий закон Савченко: один день у СІЗО дорівнює двом дням у в’язниці. Про тих, хто вже вийшов за законом Савченко на волю – читайте у матеріалі 24 каналу.

"Добрими намірами вимощена дорога в пекло". Ця цитата якнайкраще підійде епіграфом до тексту документу "закону Савченко". Хоч експерти від самого початку сумнівалися у його доцільності і називали популістським, народні депутати говорили про гуманізм та демократизацію пенітенціарної системи.

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Хто створив закон?

Усі звикли лаконічно називати його законом Савченко. Але він має і значно довшу назву, і 6 депутатів-авторів.

Офіційно це "Закон про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання) (№3413)".

Під час внесення 5 листопада і його ухвалення 26 листопада головна ініціаторка, а також народна депутатка від "Батьківщини", №1 у списку, перебувала у Росії у в'язниці. Вона саме оголосила голодування. Потім депутати почнуть виправдовувати своє опальне рішення саме цим фактом.



Надія Савченко була у в'язниці в Росії, коли депутати приймали її закон / фото: styler.rbc.ua

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Але не Савченко єдиною. До скандального закону причетна ще ціла низка людей. Наприклад, адвокат Ілля Новіков. У ЗМІ дуже поширена історія, що саме він приніс Савченко до в’язниці листа ув’язненого Ростислава Кишені, який очікував на вирок суду у СІЗО понад 8 років.

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Ростислав запропонував внести зміну: день у СІЗО за два у в’язниці. Надія вирішила цю ідею підтримати. Новіков зв’язався з колегами Надії Савченко з Батьківщини, і ті підтримали. Потім уже готовий текст Новіков повторно носив Савченко у в’язницю на підпис.

А хто ж ті колеги?

Андрій Кожем’якін, депутат "Батьківщини". Саме він був головою профільного комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який пропустив закон до розгляду.

Він досвідчений правоохоронець і має звання генерала-лейтенанта. Через кар’єру батька і минуле самого Андрія його називають КДБістом у другому поколінні. Довгі роки він працював у СБУ, а після звільнення йому інкримінували дві кримінальні справи: одна пов’язана зі знищенням важливих відомчих документів, а інша – з прослуховуванням журналіста.



Кожем'якіна звинувачували у знищенні важливих документів СБУ / фото: politeka.net

Тепер він депутат IX скликання і знов є головою комітету, проте вже далеко не пов'язаного із судочинством: з питань молоді і спорту

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Микола Паламарчук із "Блоку Петра Порошенка". Теж досвідчений правоохоронець – генерал поліції першого рангу у відставці. Його ім'я випливає у справі про замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Посередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський. А він був офіційним помічником народного депутата Паламарчука.



Експомічник Миколи Паламарчука був замішаний у вбивстві Катерини Гандзюк / 360.biz.ua

Іван Крулько із "Батьківщини". У 2014 році був радником в.о. президента України Олександра Турчинова. У 2019 році знову потрапив до Верховної Ради від "Батьківщини".

Леонід Ємець із "Народного Фронту". Один з авторів і активних лобістів Законів "Про відновлення довіри до суддів" та "Про очищення влади". Кандидат у народні депутати від партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року за округом у Києві. Програв Анні Пуртовій зі "Слуги народу".

Олег Осуховський зі "Свободи". Голова підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

Ці шестеро депутатів зареєстрували законопроєкт, відтак він потрапив на аналіз до науково-експертного управління Апарату Верховної Ради. Там законопроєкт не сподобався, у висновку його не рекомендовували схвалювати:

Сама ідея проєкту щодо зарахування судом строку попереднього ув’язнення "з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі", на наш погляд, не обґрунтована у доданих до проєкту супровідних документах належним чином і тому викликає сумнів.

Узагальнений висновок: доцільно відхилити.

Очолював науково-експертне управління Апапрату ВР доктор юридичних наук Василь Борденюк. Як юрист-теоретик він мав достатньо досвіду і пропрацював на цій посаді 11 років.

Однак, як вже йшлося вище, комітет, головою якого був один із авторів Андрій Кожем'якін, все одно рекомендує законопроєкт схвалити у першому читанні.

Проєкт розглядали за скороченою процедурою. За проголосували 255 депутатів, 0 проти, 0 утрималися і 64 не голосували.

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Вступив він у силу 24 грудня 2015 року. І діяв цілих півтора року.

Хто вийшов на волю за законом Савченко?

Менш ніж за рік на свободу вийшло приблизно 900 осіб, засуджених за навмисні вбивства та більше 100 осіб, засуджених за зґвалтування. Внаслідок закону термін ув’язнення для них у середньому було зменшено майже на два роки. Такі висновки спільного дослідження Transparency International Ukraine та сайту "Перша інстанція", які проаналізували Єдиний реєстр судових рішень.

Найвідоміші злочинці, які вийшли за законом Савченко

Одним із перших законом Савченко скористався той, хто раніше сам призначав покарання людям у залі суду. Це "суддя-колядник" Ігор Зварич, який потрапив за ґрати через хабарництво. 2008 року він був головою Львівського апеляційного адміністративного суду. І саме тоді під час обшуків у нього та ще шістьох суддів правоохоронці вилучили один мільйон доларів та два мільйони гривень.



"Суддя-колядник" Ігор Зварич вийшов із тюрми одним із перших / varianty.lviv.ua

Він сказав, що грішми йому просто засівали новий кабінет. Звідси і вже навіки причеплений глузливий ярлик "суддя-колядник". У 2011 році йому присудили 10 років тюрми. Вісім він відсидів (з березня 2009-го він три роки провів у СІЗО) і, щойно вийшов закон Савченко, попросив перерахунку днів свого ув'язнення.

На волі опинився в січні 2016. Зварич навіть через суд намагався повернути собі чесне ім'я і відновитися на посаді.

Не пробув ні дня у колонії педофіл і сутенер Микола Шекерлі з Маріуполя. Слідство щодо зґвалтування понад 30 дівчат, залученні жінок у проституцію та порнографію тривало 5 років. Йому присудили 10 років в'язниці, коли закон Савченко вже почав діяти. У лютому 2016 року його просто відпустили, адже він усе вже "відмотав" у СІЗО.



Микола Шекерлі – сутенер, педофіл і ґвалтівник вийшов за законом Савченко / фото: 0629.com.ua

У квітні 2016 року вийшов Віктор Лозінський – нардеп-вбивця селянина Валерія Олійника.

Юрист за освітою, депутат Верховної Ради VI скликання від БЮТ довго затягував слідство, висуваючи свою версію подій. Аби з’ясувати, за яких обставин та з якого мотиву Лозінський вбив людину, знадобилося багато часу.

Так, у СІЗО Лозінський просидів більше двох років. Після апеляцій та перекваліфікації дій йому залишалося відсидіти 10 років і вийти навесні 2020-го.



Екснардеп Віктор Лозінський вбив простого селянина / фото liga.net

Але завдяки закону Савченко вийшов на чотири роки раніше. До слова, коли лише з’явилася інформація про вбивство Олійника, була поширеною версія, що той був браконьєром і напав на Лозінського, місцевого начальника поліції та районного прокурора. Колеги по фракції Андрій Кожем'якін (той самий голова комітету і співавтор закону) та Володимир Пилипенко запропонували нагородити Лозінського медаллю за начебто знешкодженого браконьєра.

Нагороду Лозінський не отримав, а слідство встановило, що Лозінський особливо жорстоко бив уже пораненого картеччю Олійника задля самоствердження.

У червні 2016 року на волю вийшов Андрій Слюсарчук, "доктор Пі". Він пройшов шлях з національного героя до вигнанця із кримінальною справою, подібно до самої Надії Савченко.

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Розкрутившись за допомогою телебачення, побивши світовий рекорд із запам’ятовування цифр після коми у числі Пі, він став займатися псевдомедициною.



Андрій Слюсарчук розкрутився на телебаченні і став займатися "зціленням" людей / фото: pic.com.ua

За підробленими дипломами він став "зцілювати від хвороб". Так, через його лікарську практику померли двоє людей. Під вартою, у перерахуванні за законом Савченко, він відсидів більше, ніж термін, які дають за інкриміновані йому шахрайство, убивство з необережності та підробку документів.

У листопаді 2018 року Апеляційний суд Києва відпустив Ярослава Полушкіна. Він у 2011 році вбив фотокореспондента газети "2000" Віталія Розвадовського та перебував 7 років у СІЗО.

У попередніх інстанціях його провину було доведено та винесений вирок – 13 років ув'язнення. А оскільки він вже сім років просидів у СІЗО, то за законом Савченко він уже повністю відбув покарання.

За цим же законом у січні 2019 вийшов розпалювач міжетнічної ворожнечі Олег Літвиненко. Він у березні 2017 року організував псевдопольську провокацію у селі Гряда на Львівщині та вдарив поліцейського. Він організував перекриття руху, щоб створити нібито конфлікт між українцями та поляками.



Олег Літвиненко зібрав людей для псевдоакції, що розпалювала ворожнечу / фото: zaxid.net

За це йому призначили 3,5 роки в'язниці. Але прямо під час оголошення вироку у залі суду його відпустили – він уже "пересидів" свій термін у СІЗО.

На волю у серпні 2019 року вийшов терорист Валерій Кірсанов, який був корегувальником обстрілу житлового району Маріуполя у січні 2015 року. Тоді загинули 29 людей, ще 92 отримали травми. 2018 року Кірсанова засудили до 9 років позбавлення волі, 4,5 з яких він відсидів у СІЗО. А тепер завдяки гуманності депутатів вийшов на волю.



Кірсанова активісти біля СІЗО облили зеленкою і томатним соком / novynarnia.com

Із "найсвіжіших" злочинців, які тепер на волі – активний учасник антимайданівських рухів у Києві та Харкові, проросійський сепаратист Ігнат Кромський. Ви знаєте його за псевдонімом "Топаз" і відомим відео "Топаз, дай команду". Наприкінці жовтня його зафіксували місцеві мешканці у Харкові, які запитали у скандального бойовика, чому він не на передовій в так званих "Л/ДНР".

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30 січня 2017 року Київський райсуд Харкова визнав Кромського винним у скоєнні таких злочинів: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, масові заворушення, незаконне заволодіння транспортним засобом.



Терорист "Топаз" уже на волі

"Топаза" засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення, а разом це близько 3,5 років, має бути врахована за славнозвісним законом. Тому Новий 2020 рік він зустрічатиме на волі. А мав би вийти лише у 2025-му.

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Саме серед ґвалтівників і педофілів є найбільше рецидивістів – стара прописана істина. Але закон Савченко дав їм дорогу на волю. Так, 3 жовтня 2019 року у Рівному дивом від ґвалтівника врятувалася дівчина. Чоловік почав її душити та затягнув за гаражі, де намагався зґвалтувати. Однак жертва встигла зателефонувати і розповісти подрузі, що з нею коїться.



Вбивця 12-річної дівчинки після виходу за законом Савченко знову взявся за старе / фото: нацполіції

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А сам нападник – 26-річний чоловік, який не так давно вийшов із в'язниці. Вгадайте, за яким законом. У 17 років він зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку. І знову взявся за старе.

Можливо, він, як і інші злочинці, вчинив би повторний злочин і після того, як відсидів би удвічі більше, але це вже питання до ефективності пенітенціарної системи загалом.

Спроба зміни закону

У квітні 2016 року, коли Надія Савченко ще була ув'язнена, у Верховній Раді спробували змінити закон. Член партії "Відродження" Антон Яценко, один з тих, хто не голосував за прийняття цього закону, подав на розгляд законопроєкт, за яким закон Савченко не застосовували б до тих засуджених, хто вчинив тяжкий і особливо тяжкий злочин.

Профільний комітет під керівництвом того ж Кожем'якіна цього разу рекомендував прийняти за основу.

Однак голосуванням 15 листопада 2016, тобто вже після звільнення Савченко з Росії, рішення не прийняли. "За" – 143 з 226 необхідних. Не голосували 77, проти 2: сама Надія Савченко і Єгор Соболєв.

Скасування закону

Уже незабаром 18 травня 2017 року закон скасували, прийнявши нові зміни. До тексту повернули старий абзац частини 5:

5. Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених у частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.

21 червня 2017 року він набув зміни.

Об’єднана палата Верховного Суду 6 червня 2018 за ініціативою Генеральної прокуратури України надала правовий висновок щодо застосування норми. І відновила ретроспективну дію закону. Ті, хто скоїли злочини і кого ув'язнили до 21 червня 2017 року, можуть просити перерахунку днів ув'язнення.

Сама Савченко обурювалася через те, що закон скасували і продовжувала називати його "ідеальним".

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Хто може невдовзі вийти на волю

На 11 років наприкінці жовтня 2019 засудили Марину Ковтун. 9 листопада 2014 року жінка влаштувала вибух у харківському пабі "Стіна", де любили відпочивати патріоти та волонтери.

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Тоді постраждали 13 людей. Марину Ковтун затримали восени того ж року. За версією слідчих, вона очолювала одне з угруповань терористичної організації "Харківські партизани". Їй висунули обвинувачення за статтями: теракт, посягання на територіальну цілісність України, диверсія, придбання і зберігання зброї та боєприпасів.

Але у в'язниці вона сидітиме менш як рік. Жінка перебувала у СІЗО майже п'ять років.



Марині Ковтун інкримінували серед іншого тероризм / фото: objectiv.tv

Цікавою є справа так званого олександрійського маніяка Володимира Нікітюка. Він може вийти на волю за законом Савченко вдруге. Якщо, звісно, йому не призначать довічне.

Судять його станом на 2019 уже більше двох років (а це вже мінус 4 роки від реального терміну). Свої страшні злочини він вчинив до 21 червня 2017 року.

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Його звинувачують у вбивстві 21-річної Дарини Озарко (6 червня 2016 року), грабіж дівчини із замахом на вбивство (сталося 26 липня 2016 року) і вбивстві 13-річного Станіслава Бойка (початок серпня 2016 року).



Олександрійський маніяк скаржиться на побиття та затягує слідство / фото: uc.kr.ua

У 1991 році його засудили до 9 років тюрми за псування держмайна, потім судили за розбій, у 2008-му засудили до 15 років за вбивство студентки, яке він скоїв у 2001 році. На винесення вироку пішло цілих 7 років, які він відсидів у СІЗО. І у 2016 році його відпустили на волю за "законом Савченко". Гуманно.

Зараз він усіляко затягує процес суду, бо на нього діятиме ретроспективна дія закону Савченко, про яку йшлося вище.

Яку мету мали автори закону?

відновлення прав і законних інтересів людей, засуджених до в’язниці;

зменшення можливості для безпідставного тривалого утримання людей у СІЗО;

економія бюджетних коштів у зв'язку зі скороченням кількості людей, яких утримують у СІЗО;

значне зменшення термінів утримання осіб у СІЗО.

А на практиці вийшло що?

затягування слідства обвинувачуваними;

відмова у співпраці зі слідством;

збільшення рецидивів.

Закон Савченко став однією із тих неприємних асоціацій, які виникають при згадці як самої Надії Савченко, так і депутатів VIIІ скликання. Не розібравшись, не дослухавшись до думки експертів, вони на емоціях схвалили щось дуже необдумане. Хоч історія не любить умовного способу, але скільки б життів не перервалося, якби на волю не випустили вбивць і ґвалтівників. Щонайменше трьох, які на совісті олександрійського маніяка.

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