Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе

5 ноября 2015 года в Верховную Раду был подан так называемый закон Савченко: один день в СИЗО равен двум дням в тюрьме. О тех, кто уже вышел по закону Савченко на волю – читайте в материале 24 канала.

"Добрыми намерениями вымощена дорога в ад". Эта цитата как нельзя лучше подойдет эпиграфом к тексту документа "закона Савченко". Хотя эксперты с самого начала сомневались в его целесообразности и называли популистским, народные депутаты говорили о гуманизме и демократизации пенитенциарной системы.

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Кто создал закон?

Все привыкли лаконично называть его законом Савченко. Но у него гораздо более длинное название, и 6 депутатов-авторов.

Официально это "Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания) (№3413)".

Во время внесения 5 ноября и его принятия 26 ноября главная инициатор, а также народный депутат от "Батькивщины", №1 в списке, находилась в России в тюрьме. Она как раз объявила голодовку. Позже депутаты начнут оправдывать свое опальное решение именно этим фактом.



Надежда Савченко была в тюрьме в России, когда депутаты принимали ее закон / фото: styler.rbc.ua

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Но не Савченко единой. К скандальному закону причастен еще целый ряд людей. Например, адвокат Илья Новиков. В СМИ очень распространена история, что именно он принес Савченко в тюрьму письмо заключенного Ростислава Кишени, который ожидал приговора суда в СИЗО более 8 лет.

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Ростислав предложил внести изменение: день в СИЗО за два в тюрьме. Надежда решила эту идею поддержать. Новиков связался с коллегами Надежды Савченко из Батькивщины, и те поддержали. Затем уже готовый текст Новиков повторно носил Савченко в тюрьму на подпись.

А кто же те коллеги?

Андрей Кожемякин, депутат "Батькивщины". Именно он был главой профильного комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который пропустил закон к рассмотрению.

Он опытный правоохранитель и носит звание генерала-лейтенанта. Через карьеру отца и прошлое самого Андрея его называют КГБистом во втором поколении. Долгие годы он работал в СБУ, а после увольнения ему инкриминировали два уголовных дела: одно связано с уничтожением важных ведомственных документов, а другое – с прослушиванием журналиста.



Кожемякина обвиняли в уничтожении важных документов СБУ / фото: politeka.net

Теперь он депутат IX созыва и вновь является главой комитета, однако уже далеко не связанного с судопроизводством: по вопросам молодежи и спорта.

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Николай Паламарчук из "Блока Петра Порошенко". Также опытный правоохранитель – генерал полиции первого ранга в отставке. Его имя всплывает по делу о заказе убийства Екатерины Гандзюк. Посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский. А он был официальным помощником народного депутата Паламарчука.



Бывший помощник Николая Паламарчука был замешан в убийстве Екатерины Гандзюк / 360.biz.ua

Иван Крулько из "Батькивщины". В 2014 году был советником и.о. президента Украины Александра Турчинова. В 2019 году снова попал в Верховную Раду от "Батькивщины".

Леонид Емец из "Народного Фронта". Один из авторов и активных лоббистов законов "О восстановлении доверия к судьям" и "Об очистке власти". Кандидат в народные депутаты от партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года по округу в Киеве. Проиграл Анне Пуртовой из "Слуги народа".

Олег Осуховский из "Свободы". Глава подкомитета по вопросам правового обеспечения и контроля за деятельностью специальных органов в сфере предотвращения и противодействия коррупции Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Эти шестеро депутатов зарегистрировали законопроект, поэтому он попал на анализ в научно-экспертное управление Апапрата Верховной Рады. Там законопроект не понравился, в заключении его не рекомендовали одобрять:

Сама идея проекта относительно зачисления судом срока предварительного заключения "из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы", на наш взгляд, не обоснована в прилагаемых к проекту сопроводительных документах должным образом и поэтому вызывает сомнение.

Обобщенный вывод: целесообразно отклонить.

Возглавлял научно-экспертное управление Апапрата ВР доктор юридических наук Василий Борденюк. Как юрист-теорктик он имел достаточно опыта и проработал на этой должности 11 лет.

Однако, как уже говорилось выше, комитет, главой которого был один из авторов Андрей Кожемякин, все равно рекомендует законопроект принять в первом чтении.

Проект рассматривали по сокращенной процедуре. За проголосовали 255 депутатов, 0 против, 0 воздержались и 64 не голосовали.

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Вступил он в силу 24 декабря 2015 года. И действовал целых полтора года.

Кто вышел на свободу по закону Савченко?

Менее чем за год на свободу вышли примерно 900 человек, осужденных за умышленные убийства и более 100 лиц, осужденных за изнасилование. Вследствие закона срок заключения для них в среднем был уменьшен почти на два года. Таковы выводы совместного исследования Transparency International Ukraine и сайта "Первая инстанция", которые проанализировали Единый реестр судебных решений.

Самые известные преступники, которые вышли по закону Савченко

Одним из первых законом Савчено воспользовался тот, кто раньше сам назначал наказание людям в зале суда. Это "судья-колядник" Игорь Зварыч, который попал за решетку за взяточничество. В 2008 году он был главой Львовского апелляционного административного суда. И именно тогда во время обысков у него и еще шестерых судей правоохранители изъяли один миллион долларов и два миллиона гривен.



"Судья-колядник" Игорь Зварыч вышел из тюрьмы одним из первых / varianty.lviv.ua

Он сказал, что деньгами ему просто засевали новый кабинет. Отсюда и навеки прицепленный насмешливый ярлык "судья-колядник". В 2011 году ему присудили 10 лет тюрьмы. Восемь он отсидел (с марта 2009-го он три года провел в СИЗО) и, как только вышел закон Савченко, попросил пересчета дней своего заключения.

На воле оказался в январе 2016. Зварыч даже через суд пытался вернуть себе честное имя и восстановиться в должности.

Не пробыл ни дня в колонии педофил и сутенер Николай Шекерли из Мариуполя. Следствие относительно изнасилования свыше 30 девушек, вовлечения женщин в проституцию и порнографию длилось 5 лет. Ему присудили 10 лет тюрьмы, когда закон Савченко уже начал действовать. В феврале 2016 года его просто отпустили, ведь он все уже "отмотал" в СИЗО.



Николай Шекерли – сутенер, педофил и насильник вышел по закону Савченко / фото: 0629.com.ua

В апреле 2016 года вышел Виктор Лозинский – нардеп-убийца селянина Валерия Олийныка.

Юрист по образованию, депутат Верховной Рады VI созыва от БЮТ долго затягивал следствие, выдвигая свою версию событий. Чтобы выяснить, при каких обстоятельствах и по какому мотиву Лозинский убил человека, понадобилось много времени.

Так, в СИЗО Лозинский просидел более двух лет. После апелляций и переквалификации действий ему оставалось отсидеть 10 лет и выйти весной 2020-го.



Экс-нардеп Виктор Лозинский убил простого крестьянина / фото liga.net

Но благодаря закону Савченко вышел на четыре года раньше. К слову, когда только появилась информация об убийстве Олийныка, была распространена версия, что тот был браконьером и напал на Лозинского, местного начальника полиции и районного прокурора. Коллеги по фракции Андрей Кожемякин (тот самый глава комитета и соавтор закона) и Владимир Пилипенко предложили наградить Лозинского медалью за якобы обезвреженного браконьера.

Награду Лозинский не получил, а следствие установило, что Лозинский особо жестоко бил уже раненого картечью Олийныка для самоутверждения.

В июне 2016 года на свободу вышел Андрей Слюсарчук, "доктор Пи". Он прошел путь от национального героя до изгоя с уголовным делом, подобно самой Надежде Савченко.

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Раскрутившись с помощью телевидения, побив мировой рекорд по запоминанию цифр после запятой в числе Пи, он стал заниматься псевдомедициной.



Андрей Слюсарчук раскрутился на телевидении и стал заниматься "исцелением" людей / фото: pic.com.ua

По поддельным дипломам он стал "исцелять от болезней". Так, из-за его врачебной практики умерли двое людей. Под стражей, в пересчете по закону Савченко, он отсидел больше, чем сроки, которые дают за инкриминируемые ему мошенничество, убийство по неосторожности и подделку документов.

В ноябре 2018 года Апелляционный суд Киева отпустил Ярослава Полушкина. Он в 2011 году убил фотокорреспондента газеты "2000" Виталия Розвадовского и находился 7 лет в СИЗО.

В предыдущих инстанциях его вина была доказана и вынесен приговор – 13 лет заключения. А поскольку он уже семь лет просидел в СИЗО, то по закону Савченко он уже полностью отбыл наказание.

По этому же закону в январе 2019 вышел разжигатель межэтнической вражды Олег Литвиненко. Он в марте 2017 года организовал псевдопольскую провокацию в селе Гряда на Львовщине и ударил полицейского. Он организовал перекрытие движения, чтобы создать якобы конфликт между украинцами и поляками.



Олег Литвиненко собрал людей для псевдоакции, разжигавшей вражду / фото: zaxid.net

За это ему назначили 3,5 года тюрьмы. Но прямо во время оглашения приговора в зале суда его отпустили – он уже "пересидел" свой срок в СИЗО.

На волю в августе 2019 года вышел террорист Валерий Кирсанов, который был корректировщиком обстрела жилого района Мариуполя в январе 2015 года. Тогда погибли 29 человек, еще 92 получили травмы. В 2018 году Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы, 4,5 из которых он отсидел в СИЗО. А теперь благодаря гуманности депутатов вышел на волю.



Кирсанова активисты возле СИЗО облили зеленкой и томатным соком / novynarnia.com

Из "самых свежих" преступников, которые теперь на свободе – активный участник антимайдановских движений в Киеве и Харькове, пророссийский сепаратист Игнат Кромский. Вы знаете его по псевдониму "Топаз" и известному видео "Топаз, дай команду". В конце октября его зафиксировали местные жители в Харькове, которые спросили у скандального боевика, почему он не на передовой в так называемых "Л/ДНР".

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30 января 2017 года Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении следующих преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, массовые беспорядки, незаконное завладение транспортным средством.



Террорист "Топаз" уже на свободе

"Топаза" приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Суд также указал, что часть предварительного заключения, а вместе это около 3,5 лет, должна быть учтена по знаменитому закону. Поэтому Новый 2020 год он будет встречать на свободе. А должен был бы выйти только в 2025-м.

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Именно среди насильников и педофилов больше всего рецидивистов – старая прописная истина. Но закон Савченко дал им дорогу на волю. Так, 3 октября 2019 года в Ровно чудом от насильника спаслась девушка. Мужчина начал ее душить и затащил за гаражи, где пытался изнасиловать. Однако жертва успела по телефону рассказать подруге, что с ней творится.



Убийца 12-летней девочки после выхода по закону Савченко снова взялся за старое / фото: нацполиции

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А сам нападавший – 26-летний мужчина, который не так давно вышел из тюрьмы. Угадайте, по какому закону. В 17 лет он изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. И снова взялся за старое.

Возможно, он, как и другие преступники, совершил бы повторное преступление и после того, как отсидел бы вдвое больше, но это уже вопрос к эффективности пенитенциарной системы в целом.

Попытка изменения закона

В апреле 2016 года, когда Надежда Савченко еще была узницей, в Верховной Раде попытались изменить закон. Член партии "Видродження" Антон Яценко, один из тех, кто не голосовал за принятие этого закона, подал на рассмотрение законопроект, по которому закон Савченко не применяли бы к тем осужденным, кто совершил тяжкое и особо тяжкое преступление.

Профильный комитет под руководством того же Кожемякина в этот раз рекомендовал принять за основу.

Однако голосованием 15 ноября 2016, то есть уже после освобождения Савченко из России, решение не приняли. "За" – 143 из 226 необходимых. Не голосовали 77, против 2: сама Надежда Савченко и Егор Соболев.

Отмена закона

Уже вскоре 18 мая 2017 года закон отменили, приняв новые изменения. В текст вернули старый абзац части 5:

5. Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой этой статьи. При назначении наказаний, не указанных в части первой этой статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания.

21 июня 2017 года он приобрел изменения.

Объединенная палата Верховного Суда 6 июня 2018 по инициативе Генеральной прокуратуры Украины предоставила правовое заключение относительно применения нормы. И возобновила ретроспективное действие закона. Те, кто совершили преступления и кого посадили до 21 июня 2017 года, могут просить перерасчета дней заключения.

Сама Савченко возмущалась из-за того, что закон отменили, и продолжала называть его "идеальным".

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Кто может вскоре выйти на свободу

На 11 лет в конце октября 2019 осудили Марину Ковтун. 9 ноября 2014 года женщина устроила взрыв в харьковском пабе "Стена", где любили отдыхать патриоты и волонтеры.

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Тогда пострадали 13 человек. Марину Ковтун задержали осенью того же года. По версии следователей, она возглавляла одну из группировок террористической организации "Харьковские партизаны". Ей предъявили обвинение по статьям: теракт, посягательство на территориальную целостность Украины, диверсия, приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

Но в тюрьме она посидит меньше года. Женщина находилась в СИЗО почти пять лет.



Марине Ковтун инкриминировали среди прочего терроризм / фото: objectiv.tv

Интересным является дело так называемого александрийского маньяка Владимира Никитюка. Он может выйти на свободу по закону Савченко во второй раз. Если, конечно, ему не назначат пожизненное.

Судят его по состоянию на 2019 уже больше двух лет (а это уже минус 4 года от реального срока). Свои страшные преступления он совершил до 21 июня 2017 года.

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Его обвиняют в убийстве 21-летней Дарьи Озарко (6 июня 2016 года), грабеже девушки с покушением на убийство (произошло 26 июля 2016 года) и убийстве 13-летнего Станислава Бойко (начало августа 2016 года).



Александрийский маньяк жалуется на избиения и затягивает следствие / фото: uc.kr.ua

В 1991 году его приговорили к 9 годам тюрьмы за порчу госимущества, потом судили за разбой, в 2008-м приговорили к 15 годам за убийство студентки, которое он совершил в 2001 году. На вынесение приговора ушло целых 7 лет, которые он отсидел в СИЗО. И в 2016 году его отпустили на свободу по "закону Савченко". Гуманно.

Сейчас он всячески затягивает процесс суда, поскольку на него будет действовать ретроспективное действие закона Савченко, о котором говорилось выше.

Какая цель была у авторов закона?

восстановление прав и законных интересов людей, осужденных к тюрьме;

уменьшение возможности для необоснованного длительного содержания людей в СИЗО;

экономия бюджетных средств в связи с сокращением количества людей, содержащихся в СИЗО;

значительное уменьшение сроков содержания лиц в СИЗО.

А на практике получилось что?

затягивание следствия обвиняемыми;

отказ в сотрудничестве со следствием;

увеличение рецидивов.

Закон Савченко стал одним из тех неприятных ассоциаций, которые возникают при упоминании как самой Надежды Савченко, так и депутатов VIIІ созыва. Не разобравшись, не прислушавшись к мнению экспертов, они на эмоциях одобрили что-то очень необдуманное. Хоть история не любит условного способа, но сколько бы жизней не прервалось, если бы на волю не выпустили убийц и насильников. Минимум трех, которые на совести александрийского маньяка.

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