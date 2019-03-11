Суд открыл производство в отношении Авакова: могут ли лишить министра должности

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле о несоответствии министра внутренних дел Арсена Авакова требованиям занимаемой должности. Истец утверждает, что он нарушает статью закона О требованиях к министрам, среди которых-знание украинского языка.

Так, истец просит суд признать противоправными действия Авакова, а также признать противоправной бездеятельность Владимира Гройсмана и обязать премьер-министра подать в парламент представление на увольнение Авакова в установленном порядке. Дело будут рассматривать по упрощенной процедуре в течение 60 дней и без вызова сторон.

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Так, могут лишить министра должности за незнание языка, журналист 24 канала расспросил у юриста Василия Мирошниченко.

С точки зрения закона – могут. Если чиновник не соответствует занимаемой должности, тогда трудовой кодекс предусматривает, в частности, и для должностных лиц, это как основание для увольнения. Как водителя могут уволить за неумение управлять автомобилем определенного класса, так и для министра незнания языка является основанием для увольнения, по моему мнению,

– пояснил эксперт.

По его словам, правила упрощенного искового производства, которое анонсировал суд, предусматривают рассмотрение дела только по материалам, то есть без допроса свидетелей.

"Если эксперты проанализировали выступления или письменные материалы Арсена Авакова и пришли к выводу, что его знания языка недостаточно для того, чтобы занимать именно эту должность, то решение суда может быть в пользу истца. Ведь для разных должностей предусмотрен разный уровень знания языка. Если такого экспертного мнения нет, то суд может прийти к выводу, что исковые требования истцом не доказаны", – добавил Василий Мирошниченко.

Как рассказал юрист, знание украинского языка является квалификационным требованием для того, чтобы быть назначенным на должность министра, но порядок проверки в законе четко не прописан. Поэтому, чтобы доказать знание или незнание чиновником государственного языка, требуется экспертное заключение.

В случае проигрыша дела Арсен Аваков сможет подать апелляцию.