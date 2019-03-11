17:45
11 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Суд открыл производство в отношении Авакова: могут ли лишить министра должности

      323 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Окружной административный суд Киева открыл производство в деле о несоответствии министра внутренних дел Арсена Авакова требованиям занимаемой должности. Истец утверждает, что он нарушает статью закона О требованиях к министрам, среди которых-знание украинского языка.

      Так, истец просит суд признать противоправными действия Авакова, а также признать противоправной бездеятельность Владимира Гройсмана и обязать премьер-министра подать в парламент представление на увольнение Авакова в установленном порядке. Дело будут рассматривать по упрощенной процедуре в течение 60 дней и без вызова сторон.

      Читайте также: Эффект Супрун: кого из министров могут лишить должности в ближайшее время

      Так, могут лишить министра должности за незнание языка, журналист 24 канала расспросил у юриста Василия Мирошниченко.

      С точки зрения закона – могут. Если чиновник не соответствует занимаемой должности, тогда трудовой кодекс предусматривает, в частности, и для должностных лиц, это как основание для увольнения. Как водителя могут уволить за неумение управлять автомобилем определенного класса, так и для министра незнания языка является основанием для увольнения, по моему мнению,
      – пояснил эксперт.

      По его словам, правила упрощенного искового производства, которое анонсировал суд, предусматривают рассмотрение дела только по материалам, то есть без допроса свидетелей.

      "Если эксперты проанализировали выступления или письменные материалы Арсена Авакова и пришли к выводу, что его знания языка недостаточно для того, чтобы занимать именно эту должность, то решение суда может быть в пользу истца. Ведь для разных должностей предусмотрен разный уровень знания языка. Если такого экспертного мнения нет, то суд может прийти к выводу, что исковые требования истцом не доказаны", – добавил Василий Мирошниченко.

      Как рассказал юрист, знание украинского языка является квалификационным требованием для того, чтобы быть назначенным на должность министра, но порядок проверки в законе четко не прописан. Поэтому, чтобы доказать знание или незнание чиновником государственного языка, требуется экспертное заключение.

      В случае проигрыша дела Арсен Аваков сможет подать апелляцию.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      12669
      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Світова фінансова криза у 2019 році: чи варто хвилюватися українцям
      сегодня , 17:30 Світова фінансова криза у 2019 році: чи варто хвилюватися українцям
      Тетяна Острікова 32
      Жители оккупированного Донбасса создали подпольный Telegram-канал
      сегодня , 17:01 Жители оккупированного Донбасса создали подпольный Telegram-канал
      Повернись живим 342
      Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      сегодня , 11:00 Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      342
      Замок Богомолец: что известно о недвижимости кандидата в президенты
      сегодня , 16:01 Замок Богомолец: что известно о недвижимости кандидата в президенты
      Юлія Гілей 384
      Друзів Порошенка не покарають за оборудки в "Укроборонпромі"
      сегодня , 15:12 Друзів Порошенка не покарають за оборудки в "Укроборонпромі"
      Артем Овдієнко 3056
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Главные события пятницы, 4 октября
       4 октября 2013 , 23:30
      Теплая экономия: выгодно ли в Украине утеплять дома в кредит
       25 июня 2016 , 22:32
      Как спрятаться от TruCam: слабые стороны и технические характеристики "Трукама"
       23 октября 2018 , 08:40
      Куда звонить, если застрял в метель 
       23 января , 12:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук