Суд відкрив провадження щодо Авакова: чи можуть позбавити міністра посади

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо невідповідності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вимогам займаної посади. Позивач стверджує, що він порушує статтю закону щодо вимог до міністрів, серед яких – знання української мови.

Так, позивач просить суд визнати дії Авакова протиправними, а також визнати протиправною бездіяльність Володимира Гройсмана та зобов'язати прем'єр-міністра подати у парламент подання на звільнення Авакова в установленому порядку. Справу розглядатимуть за спрощеною процедурою протягом 60 днів і без виклику сторін.

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Тож, чи можуть позбавити міністра посади за незнання мови журналіст 24 каналу розпитав у юриста Василя Мірошніченка.

З точки зору закону – можуть. Якщо високопосадовець не відповідає займаній посаді, тоді трудовий кодекс передбачає, зокрема, й для посадових осіб, це як підставу для звільнення. Як водія можуть звільнити за невміння кермувати автомобілем певного класу, так і для міністра незнання мови, є підставою для звільнення, на мою думку,

– пояснив експерт.

За його словами, правила спрощеного позовного провадження, яке анонсував суд, передбачають розгляд справи лише за матеріалами, тобто без допиту свідків.

"Якщо експерти проаналізували виступи чи письмові матеріали Арсена Авакова і дійшли до висновку, що його знання мови недостатнє для того, щоб обіймати саме цю посаду, то рішення суду може бути на користь позивача. Адже для різних посад передбачений різний рівень знання мови. Якщо такої експертної думки немає, то суд може прийти до висновку, що позовні вимоги позивачем не доведені", – додав Василь Мірошніченко.

Як розповів юрист, знання української мови є кваліфікаційною вимогою для того, щоб бути призначеним на посаду міністра, але порядок перевірки в законі чітко не прописаний. Тому, щоб довести знання чи незнання чиновником державної мови, потрібен експертний висновок.

У випадку програшу справи Арсен Аваков зможе подати апеляцію.