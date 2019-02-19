Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом

Бажання Радикальної партії та багатьох інших представників політикуму відправити у відставку міністра охорони здоров’я Уляну Супрун ні для кого не було секретом. Але те, що вони почнуть активно використовувати для досягнення своєї мети суди – все ж здивувало. Хоч і зрозуміло, що це робиться винятково задля піару.

Під ким з міністрів можуть почати "хитати" крісло та кому з високопосадовців чекати на неприємні зміни – дізнавався 24 канал.

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В очікуванні першого туру

До першого туру президентських виборів залишилось трохи більше місяця. Зазвичай, цей період не несе змін в уряді: навіщо тасувати тих, хто скоро все одно піде? Проте так було раніше, але не цьогоріч, про що свідчить ситуація навколо виконувачки обов’язки очільниці МОЗу. На спробі її відсторонити від посади роблять піар всі: одні – активно висловлюють підтримку пані Супрун, інші – не менш затято намагаються її відсторонити від посади.

До виборів навряд чи слід очікувати різких перестановок. Найбільша інтрига в уряді була навколо Уляни Супрун і міністерства охорони здоров’я. Наразі вона закінчилась поверненням до статусу-кво. Швидше за все і тут не буде якихось серйозних змін. Сьогодні немає політичної волі й більшості ані на призначення, ані на зняття Уляни Супрун. Тому до виборів навряд чи будуть зрушення в цьому питанні,

– сказав 24 каналу директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.



Наразі у парламенті немає голосів за відставку Уляни Супрун

На думку політолога, директора інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрія Миселюка, яку він висловив 24 каналу, до президентських виборів не буде ні істотних, ні більш локальних перестановок в уряді. Оскільки зараз дуже велика напруга в найвищих політичних кабінетах. Зараз політикам не до суттєвих урядових переформатувань.

Розвіяти політичні хмари

Час від часу виникали питання як у депутатів, так і у громадських активістів й до інших міністрів. Приміром, депутат Сергій Каплін ініціював відставку Арсена Авакова, Євгена Нищука, Андрія Реви та Лілії Гриневич. Щоправда, далі заяв справа не пішла. Збирались чорні хмари й над міністром юстиції. Проте з часом хмари розвіялись, і Павло Петренко уже два терміни поспіль очолює ввірене йому міністерство.

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Безумовно, не можна виключати сюрпризів, але наразі не в інтересах пропрезидентської більшості й Банкової робити якісь різкі рухи в ті короткі терміни, які залишились до виборів. Хоча залишаються актуальним питання міністерства аграрної політики, міністерства інформаційної політики. Власне, під прицілом може опинитись і міністр юстиції, як представник квоти "Народного фронту", адже позиція частини цієї політсили, зокрема Арсена Авакова, все більш критична щодо Банкової.



Міністри від "Народного фронту" можуть потрапити під удар

На думку Андрія Юсова, Арсен Аваков виступив проти підкупу виборців, що політично дошкуляє, передовсім, команді діючого президента. Тому квота "Народного фронту" опиняється під ударом, зокрема, й Павло Петренко. Є незакриті питання по Міністерству аграрної політики, але навряд чи його будуть торпедувати до президентських виборів.

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Міністр інформаційної політики Юрій Стець писав заяву про відставку за станом здоров’я. Але, якби була планова відставка, то вона б відбулась до активної стадії передвиборчої кампанії. Сьогодні така заява, швидше за все, актуалізує питання – що зробило Міністерство інформаційної політики і міністр за час свого перебування на посаді. Такий розбір польотів непотрібен команді президента, тому будуть намагатись відтягувати це питання на післявиборчий період.

В очікуванні другого туру

Після президентських виборів можливі корективи в уряді. Тоді постане питання перспектив уряду: чи він буде переведений в режим виконуючих обов’язків, чи продовжить свою поточну роботу. Наразі експерти не наважуються щось конкретно прогнозувати. Все залежатиме від результатів перегонів.



Після президентських виборів уряд, вірогідніше за все, змінять

Після виборів, можливі перетрубації навколо окремих міністрів. Зокрема, будуть спроби прем’єра чи президента якимось чином вплинути на міністрів або їхніх замів у напрямку більшого контролю. Скоріш за все, цей другий фронт, принаймні до першого туру, не буде відкрито. Між першим та другим туром вірогідність урядових змін суттєво підвищується, адже з’явиться лише дві президентські альтернативи і вже вибудовуватиметься майбутня архітектура влади. Тоді, звичайно, міністри не зможуть почуватись настільки впевнено, як до першого туру,

– каже Андрій Миселюк.

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Таким чином, в урядовців залишається трошки більше місяця аби завершити все те, що вони почали робити. Адже після президентських виборів є висока вірогідність, що багатьом міністрам доведеться залишити свої високі кабінети.