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      Эффект Супрун: кого из министров могут лишить должности в ближайшее время

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      Кого из правительства Гройсмана могут отправить в отставку
      Кого из правительства Гройсмана могут отправить в отставку / Фото из открытых источников

      Желание Радикальной партии и многих других представителей политикума отправить в отставку министра здравоохранения Ульяну Супрун ни для кого не было секретом. Но то, что они начнут активно использовать для достижения своей цели суды – все же удивило. Хоть и понятно, что это делается исключительно ради пиара.

      Под кем из министров могут начать "качать" кресло и кому из чиновников ждать неприятных изменений – узнавал 24 канал.

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      В ожидании первого тура

      До первого тура президентских выборов осталось чуть больше месяца. Обычно, этот период не несет изменений в правительстве: зачем тасовать тех, кто скоро все равно уйдет? Однако так было раньше, но не в этом году, о чем свидетельствует ситуация вокруг исполняющей обязанности главы Минздрава. На попытке отстранить ее от должности делают пиар все: одни – активно выражают поддержку госпоже Супрун, другие – не менее упорно пытаются лишить ее должности.

      До выборов вряд ли следует ожидать резких перестановок. Самая большая интрига в правительстве была вокруг Ульяны Супрун и министерства здравоохранения. Сейчас она закончилась возвращением к статусу-кво. Скорее всего и здесь не будет каких-то серьезных изменений. Сегодня нет политической воли и большинства ни на назначение, ни на снятие Ульяны Супрун. Поэтому до выборов вряд ли будут сдвиги в этом вопросе,
      – сказал 24 каналу директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

      Уляна Супрун, відставка, суд
      Сейчас в парламенте нет голосов за отставку Ульяны Супрун

      По мнению политолога, директора института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка, которое он высказал 24 каналу, до президентских выборов не будет ни существенных, ни более локальных перестановок в правительстве. Поскольку сейчас очень большое напряжение в самых высоких политических кабинетах, политикам не до существенных правительственных переформатирований.

      Развеять политические тучи

      Время от времени возникали вопросы как у депутатов, так и у общественных активистов и других министров. К примеру, депутат Сергей Каплин инициировал отставку Арсена Авакова, Евгения Нищука, Андрея Ревы и Лилии Гриневич. Правда, дальше заявлений дело не пошло. Собирались черные тучи и над министром юстиции. Однако со временем тучи рассеялись, и Павел Петренко уже два срока подряд возглавляет вверенное ему министерство.

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      Безусловно, нельзя исключать сюрпризов, но сейчас не в интересах пропрезидентского большинства и Банковой делать какие-то резкие движения в те короткие сроки, которые остались до выборов. Хотя остаются актуальным вопросы министерства аграрной политики и министерства информационной политики. Собственно, под прицелом может оказаться и министр юстиции, как представитель квоты "Народного фронта", так как позиция части этой политсилы, в частности Арсена Авакова, все более критическая по отношению к Банковой.

      Арсен Аваков, Лілія Гриневич, уряд, відставка
      Министры от "Народного фронта" могут попасть под удар

      По мнению Андрея Юсова, Арсен Аваков выступил против подкупа избирателей, что политически донимает, прежде всего, команду действующего президента. Поэтому квота "Народного фронта" оказывается под ударом, в частности, и Павел Петренко. Есть незакрытые вопросы по Министерству аграрной политики, но вряд ли его будут торпедировать до президентских выборов.

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      Министр информационной политики Юрий Стець писал заявление об отставке по состоянию здоровья. Но, если бы была плановая отставка, то она бы состоялась в активной стадии предвыборной кампании. Сегодня такое заявление, скорее всего, актуализирует вопрос – что сделало Министерство информационной политики и министр за время своего пребывания на посту. Такой разбор полетов не нужен команде президента, поэтому будут пытаться оттягивать этот вопрос на послевыборный период.

      В ожидании второго тура

      После президентских выборов возможны коррективы в правительстве. Тогда встанет вопрос перспектив правительства: будет ли оно переведено в режим исполняющих обязанностей, продолжит ли свою текущую работу. Пока эксперты не решаются что-то конкретно прогнозировать. Все будет зависеть от результатов президентской гонки.

      вибори президента. уряд, відставка
      После президентских выборов правительство, вероятнее всего, поменяют

      После выборов возможны перетрубации вокруг отдельных министров. В частности, будут попытки премьера или президента каким-то образом повлиять на министров или их замов в направлении большего контроля. Скорее всего, этот второй фронт, по крайней мере до первого тура, не будет открыт. Между первым и вторым туром вероятность правительственных изменений существенно повышается, потому что появится только две президентские альтернативы и уже будет выстраиваться будущая архитектура власти. Тогда, конечно, министры не смогут чувствовать себя столь уверенно, как до первого тура,
      – говорит Андрей Миселюк.

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      Таким образом, у чиновников остается чуть больше месяца, чтобы завершить все то, что они начали делать. Так как после президентских выборов есть высокая вероятность, что многим министрам придется покинуть свои кабинеты.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Статьи Ульяна Супрун Кабинет Министров Украины Арсен Аваков Павел Петренко Новое Правительство Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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