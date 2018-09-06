Суд отменил арест на имущество Авакова

Соломенский районный суд Киева в своем постановлении отменил арест на три машиноместа, две квартиры и акции в собственности сына министра внутренних дел.

Об этом говорится в опубликованном постановлении суда от 23 августа.

Читайте также: Дешевые трусы, или Как система продолжает отмазывать от тюрьмы сына Авакова

Согласно тексту постановления, следственный судья Соломенского районного суда города Киева Зелинская М. удовлетворила ходатайство адвоката Тарасова Андрея Георгиевича, действующего в интересах Авакова-младшего и отменила арест на его имущество.

Постановление обжалованию не подлежит.

Арест на указанное имущество был наложен судом 6 мая в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков".

Отмене ареста на имущество вызвано закрытием дела в отношении сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря.

В чем заключается дело "рюкзаков Авакова"?

В феврале 2015 года Министерство внутренних дел Украины заключило договоры с ООО "Дніпровенд" о закупке 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллиона гривен. После закупки оказалось, что рюкзаки были приобретены по завышенным ценам через предприятия, подконтрольные Арсену Авакову, и, к тому же, не соответствуют заявленному качеству. Александра Авакова обвиняли в том, что он знал про эту ситуацию и завладел имуществом путем злоупотребления служебным положением. Однако 12 июля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении Авакова-младшего и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря.